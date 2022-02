Si addormenta sul ciglio di un muro dopo rave party e precipita nel vuoto: morta 29enne a Sassari Una ragazza di 29 anni, Carla Lallai, è morta dopo essere precipitata da un parapetto alto circa 13 metri su cui si era assopita dopo aver partecipato ad un rave party nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Sardegna, dove una ragazza di 29 anni, Carla Lallai, è morta dopo essere precipitata da un parapetto alto circa 13 metri. È successo nelle scorse ore a Sassari nella zona industriale di Predda Niedda, alla periferia della città, dove era in corso un rave party. Stando alle prime informazioni disponibili, la giovane, che aveva appena partecipato all'evento, si era assopita sul ciglio del muro ma è precipitata. Il corpo senza vita della 29enne, originaria di Muravera, è stato rinvenuto oggi intorno alle 13 da alcuni amici che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri di Cagliari che stanno conducendo tutte le analisi del caso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

In aggiornamento.