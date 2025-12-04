Si accascia a terra durante una partita di calcetto, Matteo muore a 29 anni: tra un mese sarebbe diventato papà

Matteo Legler, 29enne di Porto Ercole, è morto dopo essersi sentito male durante una partita di calcetto. Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi al pronto soccorso. A Natale avrebbe compiuto gli anni e tra un mese sarebbe nato suo figlio.

Matteo Legler, 29 anni.

Matteo Legler, 29 anni, è morto nella serata di mercoledì 3 dicembre dopo essersi sentito male durante una partita di calcetto. A nulla, purtroppo, è servita la lunga rianimazione, iniziata sul campo e proseguita all'ospedale, dove il ragazzo è arrivato in condizioni gravi.

Secondo quanto è stato ricostruito, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra e i suoi compagni di squadra hanno subito lanciato l'allarme. Il 29enne è stato prima defibrillato sul posto e poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto.

Amici e compagni che erano con Matteo sul campo non l'hanno mai abbandonato, hanno seguito l'ambulanza che ha soccorso il ragazzo e sono rimasti ad attendere nella sala d'attesa del pronto soccorso.

I medici lo hanno preso in carico e hanno tentato ogni manovra possibile per riuscire a salvargli la vita. Il ragazzo, però, non ce l'ha fatta ed è morto attorno alle 22.30. La salma del 29enne è stata trasferita all'obitorio.

Tutta la comunità di Porto Ercole (Grosseto), dove il 29enne risiedeva, è rimasta sconvolta dall'accaduto e si è stretta a familiari e amici. Matteo avrebbe compiuto 30 anni a Natale e tra un mese sarebbe diventato papà.

"Non era solo il nostro direttore sportivo, era un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti. La sua bontà, il suo impegno e la sua disponibilità erano qualità rare che hanno lasciato un segno indelebile", lo ha ricordato il presidente dell’Asd Porto Ercole, Giovanni Nieto, intervistato da La Nazione.

Matteo Legler insieme ai bambini che aveva allenato.

"Senza il suo entusiasmo niente sarebbe stato possibile. Continueremo il nostro lavoro nel suo nome, per onorare uno sport e un paese che Matteo amava incondizionatamente”, ha aggiunto. Anche il Comune di Monte Argentario ha espresso sui social il proprio cordoglio per la "tragica e improvvisa scomparsa" di Matteo.

"L’Amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla ASD Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. – si legge nel post – In momenti così difficili, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita".