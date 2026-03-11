Attualità
Sfreccia a 211 km/h e non si ferma all’alt: la polizia lo insegue e scopre che era senza anche assicurazione

Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero. Dopo un breve inseguimento viene fermato dalla stradale che gli ritira la patente e sequestra il veicolo.
A cura di Maria Neve Iervolino
Un uomo è stato multato mentre sfrecciava in autostrada tra Sassari e Alghero
Un uomo è stato multato mentre sfrecciava in autostrada tra Sassari e Alghero

Sfrecciava a oltre 200 km/h ed era anche senza assicurazione. Quando gli agenti della polizia stradale lo hanno visto correre a tutta velocità sulla strada Sassari-Alghero, in Sardegna, gli hanno mostrato l'alt ma lui ha tirato dritto, facendo partire l'inseguimento.

Gli agenti non potevano credere ai loro occhi quando l'auto è passata davanti al telelaser della polizia stradale. Il dispositivo in dotazione alle forze dell'ordine per misurare la velocità dei veicoli segnava ben 211 km/h, 60 sopra il limite di velocità.

Davanti a questo dato gli agenti hanno intimato all'automobilista di fermarsi all'alt. Lui però ha ignorato il segnale e proseguito a tutta velocità in un disperato tentativo di fuga. Un azzardo finito molto male per l'uomo. La polizia infatti si è subito messa in moto per raggiungerlo e in pochi chilometri lo ha inseguito e fermato. Il tutto è durato per pochi minuti, ma sufficienti a creare scompiglio sulla strada a quattro corsie che collega Sassari ad Alghero.

Alla fine l'uomo è stato costretto ad accostare e i controlli hanno svelato un altro problema oltre a quello dell'eccesso di velocità: l'auto era priva di assicurazione. Questo ha peggiorato il quadro già decisamente complesso dell'automobilista che si è visto ritirare in un solo colpo sia la patente che l'auto.

Come previsto dal codice della strada, infatti, la patente gli è stata sequestrata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e potrà essere restituito dietro il pagamento di una multa salata. Un duro colpo per l'automobilista imprudente, al quale si aggiungono anche i punti decurtati della patente.

Attualità
