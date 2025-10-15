Sempio spiega perché ha revocato l’incarico a Lovati: “Impossibile avere altro tipo di dialogo con lui”

Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l’incarico di assisterlo all’avvocato Massimo Lovati: “L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi, è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”.

Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l'incarico di assisterlo all'avvocato Massimo Lovati. Lo ha fatto ai microfoni della trasmissione di Rai 1 La Vita In Diretta.

"Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati. È stata una decisone tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile. L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione. L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi, è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci".

Il riferimento è chiaramente alle dichiarazioni rilasciate da Lovati non solo nelle varie trasmissioni televisive di cui è stato ospite nelle ultime settimane ma anche e soprattutto a quelle rilasciate a Fabrizio Corona nella puntata del suo Falsiassimo pubblicata su Youtube. Parole che la Procura di Pavia ha definito "false" in una nota. "Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana, avevo bevuto", si era poi difeso l'avvocato, che intanto è stato anche querelato per diffamazione aggravata dallo studio Giarda, gli avvocati Enrico e Fabio che insieme al padre, il compianto professore Angelo Giarda, hanno in passato difeso Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco.

Che la separazione tra i due dipendesse solo dalla linea difensiva è stato confermato questa mattina dallo stesso Lovati in una intervista a Fanpage.it: "Lui mi ha detto che non era per l'intervista a Fabrizio Corona. Ha detto che era un po' per tutto: le mie critiche verso i magistrati e il mio modo di pormi con i media ecc. Pazienza, io sono come sono. Non posso cambiare".

A difendere Sempio resta l'avvocato Angela Taccia ed entro la fine della settimana potrebbe essere reso noto il nome di qualche altro legale che lo assisterà nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Lui, intanto, ha ribadito la sua innocenza: "Non ho ucciso io Chiara Poggi e spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media. Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare e che riescano ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte".