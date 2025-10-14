L’avvocato Lovati: “Dispiaciuto per la scelta di Sempio, vuole cambiare linea difensiva. Non c’entra Corona”

Andrea Sempio e l’avvocato Massimo Lovati.

Si è detto "dispiaciuto e amareggiato" Massimo Lovati che ha commentato così per la prima volta questo pomeriggio ai microfoni della trasmissione Dentro la Notizia in onda su Canale 5 la decisione del suo assistito Andrea Sempio di revocargli l'incarico nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui è indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi.

"Il mio errore – ha continuato Lovati – è il mio modo di pormi con la giustizia, con i media, con i clienti, con i miei colleghi e con i magistrati. Ho un modo tutto mio per pormi e questo non è piaciuto evidentemente al mio assistito". Poi, ha aggiunto che "Andrea mi ha chiamato a mezzogiorno comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. Le motivazioni non sono per Corona o per quello che ho detto, ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare. Non andava più d'accordo con l'idea difensiva".

Il riferimento è alle dichiarazioni che lo stesso Lovati ha rilasciato a Fabrizio Corona e che sono state pubblicate su Youtube in una puntata di Falsissimo. Affermazioni che la Procura di Pavia ha definito "false" in un comunicato pubblicato subito dopo. "Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana, avevo bevuto", si era poi difeso l'avvocato. Ma la frittata ormai era fatta. Inoltre, sempre Lovati è stato querelato per diffamazione aggravata dallo studio Giarda, gli avvocati Enrico e Fabio che insieme al padre, il compianto professore Angelo Giarda, hanno in passato difeso Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco.

Dunque, secondo Lovati Sempio avrebbe voluto cambiare strategia difensiva. "Sono dispiaciuto e amareggiato, non sono sollevato – ha ribadito a Dentro La Notizia -. Quando ti tolgono il mandato non è mai bello. Il più delle volte sei tu che smetti il mandato, non il cliente, in questo caso è stato il cliente. Però siccome la vita deve continuare, andiamo avanti cercando di dimenticare questa macchia del mio percorso". Su una possibile radiazione per i soldi presi dalla famiglia Sempio, Lovati risponde: "Ma non penso proprio di essere radiato".