Perché l’avvocato di Bossetti accusa quello di Sempio: “Da Lovati fango su Yara Gambirasio”

Nel programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona, Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato per delitto di Garlasco) ha messo in dubbio la difesa di Massimo Bossetti: “Dovevano fargli dire che era l’amante di Yara Gambirasio”. Il legale di Bossetti ha risposto: “Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano”.

Botta e risposta tra due avvocati. Da una parte c'è Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio, ovvero l'attuale indagato per il delitto di Chiara Poggi, e dall'altra Claudio Salvagni, il legale di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Nel programma "Falsissimo" di Fabrizio Corona, Lovati ha messo in dubbio la difesa di Bossetti. Ha spiegato di aver detto al collega che "tu non mi sei piaciuto sul caso Bossetti perché hai puntato tutto sul Dna, ma vai a picchiare la testa contro un muro. No il furgone, passa il furgone. Dovevi fargli dire, io Bossetti sono l'amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e s*******o come due scimmie. Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente ma io non l'ho uccisa. Io lo avrei difeso così".

L'avvocato Claudio Salvagni non ha ritardato a rispondere, parlando di "disgusto" riferendosi alle parole di Lovati: "Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull'omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l'essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso". Per il legale di Bossetti dunque si è andato "oltre ogni limite, anche quello del ridicolo".

Il botta e risposta tra i due avvocati è arrivato dopo che Lovati è stato chiamato da Fabrizio Corona per commentare gli ultimi aggiornamenti sulle indagini di Garlasco. Al centro in questi giorni infatti c'è l'inchiesta per corruzione della Procura di Brescia che vede come indagato Mario Venditti, ovvero il pm che nel 2017 archiviò il primo fascicolo nei confronti di Andrea Sempio. E già qui Lovati su questa inchiesta aveva precisato: "Io posso anche far finta che non me ne frega un ca***, però quella roba lì pesa".

Non sono le uniche dichiarazione che in queste settimane hanno fatto discutere. Massimo Lovati ha sempre sostenuto che Alberto Stasi è innocente e che a uccidere Chiara Poggi è stata la "massoneria bianca".

L'avvocato di Andrea Sempio ha parlato anche del delitto di Brembate dove nel 2010 è rimasta vittima la tredicenne Yara Gambirasio. Per il femminicidio venne condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti. Per Lovati però quella condanna si poteva evitare, confessando che era l'amante di Yara.

Salvagni all'Adnkronos ha poi tenuto a precisare: "Sono dichiarazioni che mostrano zero rispetto, sono orribili per Yara e la sua famiglia, ma lo sono anche per Bossetti che ha il diritto di gridare la propria innocenza. Sono imbarazzanti per un avvocato che riduce il suo ruolo a show, senza neppure rendersi conto di venire strumentalizzato e ridicolizzato. Quello che ho visto non fa onore alla categoria. Non infierisco su una persona anziana, ma di fronte alla sua insipienza umana e professionale credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo".