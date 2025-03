Seguono un itinerario trovato sui social e si perdono, tre escursionisti soccorsi sul Massiccio del Grappa

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Si sono affidati a un percorso segnalato su Facebook e hanno perso l'orientamento in montagna. Per questo, intorno alle 16.40 di oggi, domenica 2 marzo, un piccolo gruppo di escursionisti in difficoltà ha richiesto l'intervento del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

I tre, un 46enne e un 34enne di Spresiano (provincia di Treviso) e una 30enne di Arcade (Treviso), erano partiti in mattinata da Solagna per raggiungere la Strada delle Penise, sul Massiccio del Grappa, nel Vicentino, una facile passeggiata ad anello che costeggia il versante ovest dei Colli Alti.

Stando a quanto è stato ricostruito successivamente dai soccorritori, il piccolo gruppo aveva deciso di seguire una traccia reperita su Facebook e, basandosi su quella, i tre escursionisti sono stati portati fuori dall'itinerario corretto.

Dopo aver percorso l'ex sentiero 939, si sono persi e non sono stati in grado di tornare sul tracciato. A quel punto hanno contattato il soccorso alpino che al telefono ha detto loro di tornare sui propri passi verso l'ultimo segnale, mentre una squadra partiva in jeep.

I tre sono quindi ritornati indietro riuscendo a ritrovare il sentiero corretto. La squadra li ha quindi successivamente raggiunti su una stradina parallela a quella delle Penise.

Visto che si stava rapidamente avvicinando il buio e i tre non erano dotati di luci per illuminare la strada, i soccorritori li hanno accompagnati con il proprio mezzo fino all'estremità meridionale della Strada delle Penise, dove si sarebbero fatti venire a prendere.

L'episodio accaduto oggi evidenza l’importanza di affidarsi a fonti ufficiali e di seguire percorsi sicuri in montagna. Posso essere infatti tanti i fattori di rischio ed è bene effettuare escursioni sempre in condizioni di sicurezza e con l'adeguato equipaggiamento.