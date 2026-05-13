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In tre picchiano la rivale per un ragazzo fino a farle perdere i sensi: 15enne finisce in pronto soccorso a Rovigo

Tre adolescenti hanno picchiato in un parco a Rovigo la rivale 15enne. Alla base del pestaggio, che è valso all’adolescente l’ingresso in pronto soccorso, la gelosia per un ragazzo. Le tre si sono date alla fuga dopo l’aggressione.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Una ragazzina di circa 15 anni è finita in ospedale dopo un pestaggio avvenuto in un parco a Rovigo. La minore è stata accerchiata e picchiata da tre coetanee. L'episodio è accaduto venerdì 8 maggio, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. I fatti si sono verificati alle 18 all'interno del Parco Maddalena, nel quartiere Commenda.

La 15enne è stata picchiata da tre rivali coetanee che l'hanno presa per i capelli, tirata e strattonata fino a farle perdere i sensi. Quando è arrivata l'ambulanza per offrirle le cure del caso, la minore è stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso ed è tornata a casa nelle prime ore del giorno successivo. Le ragazzine che l'avevano aggredita in pieno giorno si sono date alla fuga prima dell'arrivo della Polizia Locale, intervenuta sul posto. Motivo dell'aggressione sarebbe un ragazzo: secondo le ricostruzioni, le tre recriminavano alla vittima un legame con un ragazzo che piaceva a una delle minorenni della baby gang.

Altri ragazzini hanno assistito al pestaggio, dichiarandosi sconvolti per l'accaduto. La vittima è scritta al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e frequenta abitualmente il parco perché risiede poco lontano con i familiari. L'identità delle 3 minori che hanno aggredito l'adolescente è al momento sconosciuta alle autorità, mentre sono generalmente buone le condizioni di salute della vittima, tornata a casa dal pronto soccorso.

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Restano da sanare le ferite psicologiche di quanto accaduto alla presenza di altri adolescenti che hanno collaborato con la Polizia Locale intervenuta, raccontando la scena del pestaggio e spiegato il proprio sconcerto davanti alla scena che si è presentata loro al parco. La minore è stata affidata nuovamente ai genitori ed è ora circondata dall'affetto di amici e dei fratelli, poco più grandi di lei.

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