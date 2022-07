Scontro auto-bus, sale a 3 il bilancio delle vittime: Kevin, 17 anni, è morto nella notte Kevin Esposito, 17enne di San Mauro, è la terza vittima del grave incidente stradale accaduto ieri mattina a Torino. Ancora in prognosi riservata il quarto occupante dell’auto, un ragazzo di 16 anni.

A cura di Susanna Picone

Sono tre le vittime del drammatico incidente stradale accaduto ieri mattina all'alba a Torino, in corso Casale, al confine con il comune di San Mauro. Non ce l’ha fatta neppure Kevin Esposito, 17enne di San Mauro, rimasto gravemente ferito nello schianto fra una Lancia Y e un autobus della linea 61.

I medici del Giovanni Bosco hanno lottato con lui tentandole tutte, lo hanno operato e rianimato più volte, ma col passare delle ore le sue condizioni sono peggiorate sempre più e alla fine non c’è stato nulla da fare. Gli amici arrivati a gruppi nel piazzale del Giovanni Bosco ad aspettare notizie lo avevano ormai capito, nella notte hanno appreso l’ultimo terribile bollettino. Il nome di Kevin si aggiunge a quelli di altri due giovani, un ragazzo e una ragazza, morti dopo l’incidente.

Edoardo Lapertosa (Facebook)

Edoardo Lapertosa aveva 28 anni, lavorava in birreria e nel tempo libero si dedicava a scrivere testi di musica rap. Alessia Panetta aveva appena 16 anni. Un quarto occupante della vettura, sottoposto ieri a due interventi chirurgici, è stato stabilizzato ed è tuttora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Anche lui ha 16 anni.

Kevin e Alessia (Facebook)

Il terribile schianto frontale tra auto e bus in cui sono morti i tre giovani ieri mattina, in corso Casale. Coinvolti nell’incidente un mezzo della linea Gtt 61 che si è scontrata contro una Ypsilon su cui viaggiavano quattro persone. L'autista del pullman ha riportato ferite lievi. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Drammatico lo scenario che si è presentato ai soccorritori intervenuti sul posto: pezzi della carrozzeria e del motore dell'auto sono volati ovunque sulla strada. Per liberare dalle lamiere contorte le persone a bordo dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.