Incidente a Torino, auto si schianta frontalmente contro il bus: morti due 20enni e due feriti gravi Le giovani vittime e i feriti erano a bordo della vettura, che viaggiava verso San Mauro Torinese, mentre il bus era diretto verso il centro del capoluogo piemontese.

A cura di Biagio Chiariello

Dramma sulla strada questa mattina 11 luglio a Torino. Due persone sono morte in uno scontro tra un'auto e un bus in corso Casale 461, nel quartiere Borgata Rosa, quasi al confine con San Mauro. Coinvolta una Lancia Ypsilon (totalmente distrutta come si vede nelle foto), un bus Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) della linea 61 diretto verso il centro del capoluogo piemontese, più altre due vetture.

Le vittime sono due ventenni, mentre altri due giovani – che viaggiavano sullo stesso mezzo – sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: un diciassettenne, che sarebbe in gravissime condizioni, ora si trova al San Giovanni Bosco, mentre l’altro è al Cto. Non si registrano feriti, invece, a bordo del bus, a parte il conducente rimasto lievemente contuso

Sulla dinamica dell'incidente stradale indagano gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale. Traffico completamente bloccato al confine tra San Mauro e Torino e circolazione deviata sulla Curva delle cento lire.

Altro incidente a Torino

Un altro disastroso incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone, è avvenuto nella notte di ieri, in corso Rosselli, sempre Torino. All'altezza del supermercato Carrefour Market una Fiat Punto è sbandata e ha abbattuto transenne, danneggiato una Smart, un'Alfa Romeo Giulietta e due moto parcheggiate concludendo la propria corsa ribaltata. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mauriziano senza apparenti danni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale.