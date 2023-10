Sciopero treni il 19 e 20 ottobre 2023: gli orari garantiti Trenitalia, Italo e come richiedere il rimborso Fasce garantite, cancellazioni di treni e orari dello sciopero di 24 ore che coinvolgerà giovedì 19 e venerdì 20 ottobre anche il trasporto pubblico ferroviario come annunciato da Trenitalia, Trenord e Italo.

A cura di Ida Artiaco

Giovedì sera e venerdì di passione per i pendolari italiani a causa dello sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore dei trasporti pubblici ed in particolare il traffico ferroviario regionale, oltre che aereo. Trenitalia, Trenord e Italo hanno annunciato modifiche alla circolazione, con treni cancellati e in ritardo. Per quanto riguarda le ferrovie, l'astensione di 24 ore dal lavoro partirà alle 21.00 di stasera, giovedì 19 ottobre, e continuerà fino alle 21 di domani. Previste fasce di garanzia, come comunicato dai gestori sui propri siti ufficiali.

Sciopero Trenitalia, l'elenco dei treni garantiti tra il 19 e 20 ottobre 2023

Trenitalia nei giorni scorsi ha parlato di possibili cancellazioni o variazioni negli orari, assicurando comunque che circoleranno regolarmente sia le Frecce sia gli Intercity. Problemi ci potrebbero essere invece per i treni regionali.

Sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie, così come comunicato nell'elenco pubblicato sul sito ufficiale di Trenitalia o sulla App. È possibile anche chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia e Trenord

Trenitalia ha comunicato che i treni regionali, interessati dallo sciopero generale, saranno saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre, come comunicato sul sito ufficiale. Sempre sul sito, è possibile selezionare la Regione di interesse e consultare l'elenco dei treni garantiti.

Stesso discorso riguarda Trenord: le fasce orarie garantite sono sempre dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre. Per informazioni sui eventuali cancellazioni e soppressioni dei treni è possibile consultare il sito dedicato, l’App di Trenord, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che le biglietterie e il personale di assistenza clienti.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Anche Italo ha fatto sapere che in vista della proclamazione di sciopero di 24 ore previsto dalle ore 21:00 del 19 ottobre alle ore 21:00 del 20 ottobre, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Maggiori informazioni possono essere richieste chiamando Pronto Italo al numero 060708.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Come è reso noto sul sito di Italo, per quanto riguarda cancellazioni e ritardi di viaggi, "tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Con un ritardo in arrivo superiore ai 120 minuti, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. L’indennizzo verrà riconosciuto automaticamente entro 30 giorni tramite voucher o, se sei Iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo".

Per quanto riguarda Trenitalia, invece, sul sito viene specificato che si può richiedere e ottenere il rimborso integrale (cioè senza alcuna trattenuta) del biglietto in caso di sciopero. Dunque, se si vuole rinunciare al viaggio, si può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. Si può effettuare la richiesta presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile sul sito, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.