Sciopero generale venerdì 20 ottobre 2023, a rischio i trasporti: orari di treni, bus e metro città per città Venerdì 20 ottobre 2023 è in programma uno sciopero generale dei settori pubblici e privati con possibili disagi per i pendolari e chi si sposta. La protesta infatti coinvolge principalmente i trasporti ma lo sciopero riguarderà anche le autostrade e la scuola.

A cura di Antonio Palma

Nuovi disagi per pendolari e chi deve spostarsi coi mezzi pubblici a causa di uno sciopero generale dei settori pubblici e privati in programma per venerdì 20 ottobre 2023. La protesta dei lavoratori coinvolge tutti i settori ma interesserà soprattutto i trasporti, compresi gli aerei, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche. Si fermeranno aerei, traghetti e treni e lo sciopero riguarderà anche le autostrade e la scuola, ma lo stop avverrà con modalità e orari diversi in base ai settori. Lo sciopero ferroviario interesserà sia Trenitalia, sia Italo sia Trenord e partirà dal giorno prima, cioè dalle 21 del 19 ottobre fino alle 21 del 20 ottobre. La protesta potrebbe causare disagi anche al trasporto pubblico locale di alcune città con stop a bus, metro e tram, e disagi potrebbero esserci anche nella scuola.

Sciopero 20 ottobre 2023, motivazioni e modalità della protesta

Lo sciopero generale di venerdì 20 ottobre 2023 è stato indetto per i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati dai sindacati di base SGB, ADL, Si Cobas e CUB e da Usi-Unione Sindacale Italiana, per chiedere aumenti salariali generalizzati per i lavoratori per far fronte all’inflazione, e per dire no al carovita e alla precarietà ma anche alla guerra a alle spese militari. “I lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, già duramente colpiti negli ultimi 3 anni dagli effetti della pandemia, vedono le condizioni di vita ulteriormente e duramente peggiorate per effetto dell’inflazione sui salari già poveri, dei rincari di tutti i beni di prima necessità, delle bollette, degli affitti e dei mutui” spiegano dal Cub. In tutta Italia ci saranno anche diversi presidi dei lavoratori in protesta, da nord a sud.

Gli orari di Trenitalia e l'elenco dei treni garantiti

Lo sciopero generale del 20 ottobre interesserà anche Trenitalia e Fs. Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 ottobre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per il possibile stop del personale del Gruppo FS, Trenitalia, e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione ma Trenitalia fa sapere che sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

L'elenco dei treni garantiti Italo

Anche i lavoratori dei treni ad alta velocità Italo aderiranno allo sciopero generale di venerdì prossimo con possibili cancellazioni e ritardi. Anche in questo caso però esiste un elenco dei treni garantiti da Italo. Si ricorda inoltre che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Venerdì 20 ottobre 2023 sciopera anche Trenord

Anche il personale di Trenord è interessato dall’astensione dal lavoro del 20 ottobre 2023, pertanto i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione e cioè dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, i treni sono consultabili nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie.

Gli orari garantiti di bus, metro e tram città per città

Lo sciopero generale metterà a rischio anche il trasporto pubblico locale con bus, metro e tram che potrebbero subire cancellazioni e ritardi. Lo sciopero sarà sempre di 24 ore ma con modalità stabilite diversamente nelle varie città. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i bus di Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. A Milano lo stop potrebbe coinvolgere bus e tram di Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 e le metro solo dopo le 18, fino al termine del servizio.

Sciopero generale il 20 ottobre 2023 anche per la scuola

Sciopero generale il 20 ottobre 2023 anche per la scuola dove l’astensione di insegnanti e altro personale scolastico potrebbe mettere a rischio le lezioni, come riportato da una circolare del ministero dell'Istruzione. Le varie istituzioni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni disponibili per comunicare la partecipazione dei lavoratori alla protesta e i relativi possibili disagi.