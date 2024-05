Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta sulla guerra, Idf: “Abbiamo armi sufficienti per missioni, inclusa Rafah. Netanyahu su Biden: “Supereremo nostre divergenze”

Hamas ha fatto sapere che la propria delegazione impegnata nei negoziati per un accordo con Israele ha lasciato il Cairo per rientrare in Qatar, affermando che "ora la palla è completamente" nelle mani di Israele. "La delegazione negoziale ha lasciato il Cairo diretta a Doha. In pratica l'occupazione ha respinto la proposta presentata dai mediatori e ha sollevato obiezioni su diverse questioni centrali", ha fatto sapere il gruppo palestinese in un messaggio inviato alle altre fazioni, riportato dal Times of Israel. "Di conseguenza, la palla è ora completamente nelle mani dell'occupazione", ha aggiunto.