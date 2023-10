Sciopero aerei venerdì 20 ottobre 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Lo sciopero del trasporto aereo di venerdì 20 ottobre 2023 nell’ambito dello sciopero generale partirà dalla mezzanotte e andrà avanti per l’intera giornata. Ita Airways ha già cancellato decine di volte ma per chi viaggia sono previste due fasce di garanzia, una al mattino e una al pomeriggio.

A cura di Antonio Palma

Disagi in vista per chi viaggia in aereo a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo per venerdì 20 ottobre 2023 nell'ambito di una protesta generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, compresi treni, trasporto pubblico locale e scuola. Lo sciopero, proclamato dai sindacati di base SGB, ADL, Si Cobas e CUB e da Usi-Unione Sindacale Italiana per chiedere aumenti di stipendi per i lavoratori e far fronte all’inflazione, sarà valido per l’intera giornata. Per il trasporto aereo lo stop infatti inizierà dalla mezzanotte e andrà avanti fino alle 24 del 20 ottobre, coinvolgendo sia personale delle compagnie aeree sia quello degli scali aeroportuali. Ovviamente ci saranno delle fasce di garanzia che vanno dalle 7.00 alle 10.00 al mattino e dalle 18.00 alle 21 nel pomeriggio.

Sciopero aerei venerdì 20 ottobre 2023, le motivazioni

Lo sciopero aereo del 20 ottobre 2023 rientra nel più ampio sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da varie sigle sindacali di base per l’intera giornata di venerdì. “L’inflazione e i rincari di tutti i beni di prima necessità colpiscono con maggiore forza i lavoratori poveri, i precari e l’esercito dei senza lavoro, che sono arrivati a subire una crescita dell’inflazione effettiva, quindi una perdita del potere di acquisto dei loro redditi, di almeno il 18% Per questo le nostre organizzazioni sindacali hanno proclamato una giornata di sciopero generale nazionale che avrà come sue principali rivendicazioni il no alla guerra, l’aumento generalizzato dei salari pari all’inflazione, la cancellazione di tutti i contratti-truffa che prevedono paghe da fame e il no all’abolizione del reddito di cittadinanza” spiegano dal Cub.

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero del trasporto scatterà già dalla mezzanotte e andrà avanti venerdì per l’intera giornata. Come informa l’Enac, infatti, lo sciopero è dalle ore 00:01 alle 24:00 del 20 ottobre 2023. Oltre ai lavoratori delle compagnie, hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dipendenti dei servizi del settore handlers cioè dei servizi di assistenza ai passeggeri e ai bagagli, con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per l’intera giornata.

L'elenco dei voli garantiti venerdì 20 ottobre 2023

Come sempre in caso di sciopero aerei, ci sono fasce di garanzia e un elenco dei voli garantiti venerdì 20 ottobre 2023. L’ente nazionale per l’Aviazione Civile comunica infatti che sono garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00. Inoltre sono garantiti i voli di collegamento con le isole e i voli intercontinentali in partenza qui elencati:

EJU 3572 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 753 BOLOGNA (LIPE) ALGHERO (LIEA)

RYR 754 ALGHERO (LIEA) BOLOGNA (LIPE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 1091 ALGHERO (LIEA) MALPENSA (LIMC)

RYR 8003 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 8004 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

SLD 301 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6600 PALERMO (LICJ) BARCELLONA (LEBL)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA (LEBL)

VOE 1824 BOLOGNA (LIPE) OLBIA (LIEO)

VOE 1797 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1215 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1705 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1548 PALERMO (LICJ) TORINO (LIMF)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

ABY 713 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

NOS 5674 MALPENSA (LIMC) MARSA ALAM (HEMA)

Nord America

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 111 FIUMICINO (LIRF) CHICAGO (KORD)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTRÉAL (CYUL)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

TSC 2309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sub continente sub Asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

La lista dei voli cancellati Ita Airways

Saranno comunque numerosi i voli cancellati per lo sciopero di venerdì. La compagnia italiana Ita Airways ha già fatto sapere di aver cancellato 20 voli nazionali, di cui 16 previsti per la giornata del 20 ottobre 2023, e che potrebbero verificarsi alcune modifiche ad altri voli in programma nella stessa giornata. Per questo invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario, i viaggiatori potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 25 ottobre.