Sciopero a Milano il 20 ottobre 2023, a rischio mezzi Atm, Autoguidovie e treni: gli orari Il 20 ottobre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che coinvolgerà anche i mezzi di Atm, Trenord e Autoguidovie a Milano e in Lombardia. Lo sciopero è stato proclamato da CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Si Cobas.

A cura di Fabio Pellaco

Prevista una nuova giornata di disagi per i pendolari. Venerdì 20 ottobre 2023 è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe causare disagi anche al trasporto pubblico locale a Milano e in tutta la Lombardia. Dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio sono a rischio le corse di bus, metro e tram di Atm. Lo sciopero interessa anche i treni di Trenord e i mezzi di Autoguidovie.

L'agitazione è stata proclamata dai sindacati CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Si Cobas e coinvolgerà a livello nazionale tutti i settori pubblici e privati. I lavoratori incroceranno le braccia per protestare contro le politiche del governo Meloni e manifestare contro la guerra, il carovita e la precarietà.

Sciopero il 20 ottobre 2023 a Milano, le motivazioni

L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB), dall'Associazione Diritti Lavoratori della Confederazione dei Comitati di Base (ADL Cobas), dal Sindacato Generale di Base (Sgb) e dal Sindacato Intercategoriale della Confederazione dei Comitati di Base (Si Cobas).

Con lo sciopero del 20 ottobre i sindacati chiedono: "il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; il divieto all'uso del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per gli armamenti; la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell'energia; il blocco delle spese militari; la revoca dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza; il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro; la difesa del diritto di sciopero; una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili". Inoltre, si oppongono alle privatizzazioni e al sistema di appalti e subappalti, oltre all'autonomia differenziata e a ogni forma di guerra.

Gli orari e le fasce di garanzia di bus, metro e tram Atm

Atm ha comunicato che i propri mezzi saranno interessati dallo sciopero dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Milano tutte le linee di bus, metro e tram potranno essere coinvolte.

La percentuale di adesione all'ultimo sciopero non è disponibile perché le sigle sindacali in questione non hanno proclamato unitariamente uno sciopero in passato.

L'elenco dei treni regionali garantiti in Lombardia da Trenord

Lo sciopero del 20 ottobre durerà 24 ore e interesserà anche i treni di Trenord. I lavoratori incroceranno le braccia dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre. Saranno attive le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'elenco dei treni garantiti è consultabile sul sito dell'azienda.

Trenord ha comunicato che potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni i convogli dei servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza. Nella serata del 19 ottobre viaggeranno regolarmente i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21.00 e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le ore 22.00.

Potranno essere coinvolte anche le corse del Malpensa Express e della linea S50 che collega l'aeroporto con Bellinzona. In caso di cancellazione saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto Arsizio Fs e Malpensa Aeroporto.

Sciopero di 24 ore di Autoguidovie il 20 ottobre 2023

L'agitazione di 24 ore prevista per venerdì 20 ottobre coinvolgerà anche le corse di tutte le linee e i servizi di Autoguidovie presenti in Regione Lombardia. L'azienda ha reso noto che potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza da inizio servizio alle ore 5.29, dalle 08.30 alle 14.59 e dalle 18 a fine servizio.

Saranno attivate due fasce di garanzia per le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati dalle ore 5.30 alle ore 08.29 e dalle ore 15.00 alle ore 17.59.