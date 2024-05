video suggerito

Sciopero lunedì 6 maggio 2024: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città Quello di domani 6 maggio sarà un "lunedì" nero per i pendolari di tutta Italia. Metro, bus e tram a rischio a Milano, Roma e Napoli, oltre che in diverse città italiane, per la protesta indetta dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, AL COBAS, USB Lavoro Privato.

A cura di Biagio Chiariello

Per domani lunedì 6 maggio 2024 è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore, con modalità differenti da città a città.

Si preannuncia dunque un lunedì nero per i pendolari, con possibili disagi in tutta Italia: a Napoli la protesta durerà praticamente tutta la giornata con che ha fatto sapere che l'astensione dal lavoro dovrebbero durare dalle ore 3.01 del 6 maggio alle ore 3.00 del 7 maggio; a Roma invece i lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio; mentre a Milano è coinvolto il personale di ATM con le linee metropolitane e di superficie potrebbero non funzionare normalmente dalle ore 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, AL COBAS, USB Lavoro Privato.

Sciopero 6 maggio 2024, motivazioni e modalità della protesta

Le sigle sindacali Cobas Lavoro Privato, ADL, SGB e CUB Trasporti fanno sapere che lo sciopero sarà a sostegno dell’aumento salariale di 300 euro; per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL e per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL.

USB sciopererà per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 2027” ai sensi dell’art.3 c.2) contratto collettivo nazionale di lavoro 28.11.2018.

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

Nel capoluogo lombardo lo sciopero riguarderà in particolare le linee ATM, la società che gestisce metropolitana, tram, autobus e, fuori città, la funicolare Como – Brunate, dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda le fasce di garanzia, il servizio sarà regolare fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18 (funicolare Como-Brunate fino alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30).

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

Anche a Roma è stato indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio.

La protesta riguarderà l’intera rete Atac e le reti RomaTpl, Autoservizi Troiani7Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in subaffidamento

Le fasce di garanzia saranno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59.

Sciopero a Napoli dei mezzi Eav e Anm

A Napoli la società Anm informa che lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 06 Maggio alle ore 03.00 del 07 Maggio. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:12 e da Garibaldi ore 09:07. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28.

Allo sciopero aderisce anche Eav.

Lo sciopero del 6 maggio 2024 città per città

Possibili disagi in Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì 6 maggio come confermato dalla società TPL FVG.

Stessa situazione in Toscana: "Lunedì 6 maggio 2024 è stato proclamato sciopero di 24 ore in tutta la Toscana. Il servizio sarà garantito dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 e le 14:29", si legge sul sito di Autolinee Toscana.

Anche Bologna e Ferrara si preparano al lunedì nero sul fronte dei trasporti pubblici. La conferma sul sito di Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna.

La protesta riguarda anche la città di Genova dove le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT saranno diverse.