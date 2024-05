video suggerito

Sciopero a Roma lunedì 6 maggio, a rischio mezzi per 24 ore: orari e fasce di garanzia I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei trasporti a Roma di 24 ore per lunedì 6 maggio. A rischio bus e metro dalle 8.30 del mattino, con fascia di garanzia prevista dalle 17 alle 20.

A cura di Natascia Grbic

Lunedì 6 maggio è sciopero del trasporto pubblico a Roma. A proclamarlo nella capitale, rilanciando la mobilitazione nazionale, sono i sindacati Cobas Lavoro Privato, AdL, SGB, Cub Trasporti e Usb. Come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità, lo scioperò sarà dalle 8.30 alle 17, e dalle 20 fino a fine servizio.

Si tratta del secondo sciopero in dieci giorni dopo quello di quattro ore del 26 aprile: stavolta però la durata sarà di 24 ore, con conseguenti disagi per la viabilità cittadina. La mobilitazione, almeno per il momento, non riguarda le linee regionali di Trenitalia e Cotral.

Gli orari dello sciopero dei mezzi a Roma l'11 aprile 2024

Come detto questa volta lo sciopero non durerà 4 ore, bensì 24. La circolazione è a rischio dalle 8.30 del mattino fino alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Si prevede che ad aderire alla protesta saranno circa un terzo dei lavoratori, con il conseguente rischio di disagi per la popolazione. Mezzi pubblici non garantiti quindi, con possibilità di chiusura delle linee della metropolitana nel caso non ci fossero treni disponibili per l'adesione allo sciopero.

Le fasce di garanzia di bus, metro e tram Atac

Nonostante lo sciopero di 24 ore, ci sono come al solito le fasce di garanzia, dove i mezzi circoleranno normalmente e le persone potranno usufruire del trasporto pubblico senza limitazioni. Il servizio è garantito dal suo inizio, dalle 5.30 del mattino, fino alle 8.30. Riprenderà poi dalle 17 alle 20, ossia negli orari in cui maggiore è l'afflusso di persone su bus e metropolitane.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero di 24 ore il 6 maggio è stato indetto per chiedere la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, un aumento salariale di 300 euro, la "riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale".