Sciopero a Roma domani 4 luglio 2024: bus e metro a rischio per 8 ore dopo la morte del dipendente Atac Bus, metro e tram a rischio per 8 ore a Roma giovedì 4 luglio, per uno sciopero dei mezzi. La mobilitazione dopo la morte del dipendente Atac caduto nel deposito di Tor Vergata. I lavoratori chiedono più sicurezza sul luogo di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Uno sciopero dei mezzi a Roma è in programma per domani, giovedì 4 luglio. Autobus, tram e metropolitane sono a rischio per otto ore. L'annuncio arriva dopo la morte del dipendente Atac nel deposito di Tor Vergata. Ad annunciare la mobilitazione le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Orsa Trasporti e Usb Lavoro privato, che hanno proclamato lo sciopero. Atac fa sapere agli utenti che il servizio sull'intera rete non sarà garantito. Lo stop alla circolazione dei mezzi pubblici va dalle ore 8.30 alle 16.30. Come ogni giornata di sciopero sono previste delle fasce di garanzia, nel corso delle quali il servizio è assicurato, per andare incontro alle esigenze dei pendolari, che si spostano tra Roma, la sua provincia e il resto del Lazio per lavoro o studio.

Gli orari dello sciopero dei mezzi a Roma giovedì 4 luglio 2024

Lo sciopero dei mezzi a Roma di giovedì 4 luglio seguirà i seguenti orari: inizierà alle ore 8.30 e terminerà alle 16.30. Durante la protesta nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città fa sapere che durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti, il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione, mentre le biglietterie nelle stazioni metro potrebbero subire delle limitazioni.

Le fasce di garanzia dello sciopero



Come per ogni altro sciopero che riguarda i trasporti anche per quello di domani sono previste delle fasce di garanzia. Autobus, metropolitane e tram saranno garantiti da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle 16.30 fino al termine del servizio.

Lo sciopero annunciato a seguito della morte di un dipendente Atac

Lo sciopero è stato procalmato a seguito della morte improvvisa di un dipendente Atac, un impiegato cinquantunenne caduto stamattina in una buca utillizzata per gli interventi di manutenzione dei mezzi all'interno del deposito di Tor Vergata. Nella nota si legge: "Dichiarazione di sciopero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del personale TPL ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/1990 e s.m.i".