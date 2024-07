video suggerito

Impiegato Atac cade in una fossa per la manutenzione dei bus e batte la testa: rischia di morire Lotta tra la vita e la morte un impiegato Atac caduto in una fossa per la manutezione dei mezzi nel deposito Atac di Tor Vergata. I carabinieri indagano sulla dinamica.

A cura di Alessia Rabbai

Il deposito Atac di Tor Vergata (Da Google Maps)

È gravissimo e rischia di morire un impiegato Atac, che è caduto in una fossa per la manutenzione dei mezzi di trasporto all'interno del deposito Atac in via di Tor Vergata a Roma. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 3 luglio, nel quadrante Est della Capitale. Il dipendente Atac rimasto coinvolto nell'incidente sarebbe un addetto ai turni, non un operaio, dunque ma una persona che si occupa dell'attività tecnico amministrativa. Le indagini sono in corso, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati, che hanno svolto gli accertamenti del caso, transennato l'area dell'incidente e ascoltato alcune persone.

L'impiegato è caduto nel ponte-fossa

Secondo quanto ricostruito finora l'impiegato stamattina si trovava nel deposito Atac all'altezza del civico 193 di via di Tor Vergata quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto all'interno del ‘ponte-fossa'. Si tratta nello specifico di un'area dedicata alla manutezione dei mezzi, dove l'operaio scende all'interno di una buca, mentre l'autobus si trova al di sopra di lui, in modo tale che possa accedervi da sotto, per svolgere gli interventi di manutenzione. Una buca alta 1 metro e 60 centimetri e larga circa un metro. L'impiegato cadendo ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza.

Lotta tra la vita e la morte

A dare l'allarme sono stati i colleghi, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico l'operaio e lo ha trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Arrivato nel nosocomio è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono disperate e lotta tra la vita e la morte.