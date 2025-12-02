Attualità
video suggerito
video suggerito

Scioperi di dicembre 2025, tutti gli stop previsti per treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Nuovo mese di scioperi per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo, dei treni e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma. I disagi più importanti attesi per lo sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI

Immagine

Dicembre 2025 sarà un nuovo mese di scioperi importanti per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma che culmineranno nello sciopero generale del 12 dicembre prossimo proclamato dalla Cgil e che coinvolgerà treni, mezzi pubblici, scuola e tutti i settori pubblici e privati. Come segnala il Ministero dei trasporti, si parte già il 9 dicembre prossimo con la protesta Atac nella Capitale, la lista delle proteste terminerà poi a ridosso del Natale col settore merci, passano per lo sciopero aereo del 17 dicembre.

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre

Il primo sciopero è in programma subito dopo il Ponte dell’Immacolata con la protesta del personale Atac martedì 9 dicembre. La protesta è stata indetta dal sindacato Osr Sul per 24 ore e cioè per l’intera giornata lavorativa e coinvolgerà tutto il personale dell’azienda. Potrebbero esserci ripercussioni significative su tutta la rete di trasporto e cioè su bus, tram e metropolitane anche se l’impatto dipenderà dall’adesione effettiva dei lavoratori.

Leggi anche
Oroscopo di dicembre 2025, le previsioni del mese: Sagittario e Leone salveranno il Natale

Sciopero personale marittimo Tirrenia e Moby dal 9 all’11 dicembre

Tra il 9 e l’11 dicembre protesta del personale marittimo e amministrativo delle società marittime Tirrenia CIN e Moby. Lo sciopero di 48 ore scatterà dalle ore 15 del 9 dicembre e terminerà alle ore 14.59 dell’11 dicembre. La protesta indetta unitariamente dai sindacati FEDERMAR, UGL Mare e USB per denunciare il progressivo smantellamento della compagnia, "nonostante riceva fondi pubblici per garantire collegamenti marittimi essenziali”.

Sciopero generale il 12 dicembre

La protesta con i maggiori disagi previsti è quella dello sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali. La protesta di venerdì riguarderà tutta Italia per l’intera giornata lavorativa e coinvolgerà mezzi pubblici locali, scuola, aerei e treni. In quest’ultimo caso lo stop scatterà dalla mezzanotte e fino alle 21.00. Escluso il personale Atac a Roma perché già interessato dalla precedente protesta.

Sciopero degli aerei 17 dicembre

Sciopero degli aerei il 17 dicembre quando una serie di potreste indette da varie sigle sindacali potrebbe mettere a rischio i voli in tutta Italia per 4 ore, dalle 13 alle 17. Si fermano infatti i lavoratori Enav di Roma e del comprensorio Sicilia ma anche il personale delle aziende di Handling e quelli delle compagnie aeree Vueling, Air france e Klm e Ita Airways.

Sciopero Trasporto merci dal 22 al 24 dicembre

Le proteste del mese di dicembre 2025 si concludono a ridosso del Natale, tra lunedì 22 dicembre e mercoledì 24 dicembre, con una protesta nel settore del trasporto merci di 72 ore indetta dal sindacato FAO COBAS per il personale viaggiante della società Number 1 logistic group. I lavoratori si asterranno dal lavoro dalla mezzanotte del 22 dicembre alla mezzanotte del 24 dicembre.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Delegazione Usa in Russia per i colloqui, Putin: “Guerra in Ucraina continua anche in inverno”
Ucraina, tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io dono la mia pensione e loro rubano milioni"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views