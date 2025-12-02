Scioperi di dicembre 2025, tutti gli stop previsti per treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Nuovo mese di scioperi per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo, dei treni e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma. I disagi più importanti attesi per lo sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati.

Dicembre 2025 sarà un nuovo mese di scioperi importanti per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma che culmineranno nello sciopero generale del 12 dicembre prossimo proclamato dalla Cgil e che coinvolgerà treni, mezzi pubblici, scuola e tutti i settori pubblici e privati. Come segnala il Ministero dei trasporti, si parte già il 9 dicembre prossimo con la protesta Atac nella Capitale, la lista delle proteste terminerà poi a ridosso del Natale col settore merci, passano per lo sciopero aereo del 17 dicembre.

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre

Il primo sciopero è in programma subito dopo il Ponte dell’Immacolata con la protesta del personale Atac martedì 9 dicembre. La protesta è stata indetta dal sindacato Osr Sul per 24 ore e cioè per l’intera giornata lavorativa e coinvolgerà tutto il personale dell’azienda. Potrebbero esserci ripercussioni significative su tutta la rete di trasporto e cioè su bus, tram e metropolitane anche se l’impatto dipenderà dall’adesione effettiva dei lavoratori.

Sciopero personale marittimo Tirrenia e Moby dal 9 all’11 dicembre

Tra il 9 e l’11 dicembre protesta del personale marittimo e amministrativo delle società marittime Tirrenia CIN e Moby. Lo sciopero di 48 ore scatterà dalle ore 15 del 9 dicembre e terminerà alle ore 14.59 dell’11 dicembre. La protesta indetta unitariamente dai sindacati FEDERMAR, UGL Mare e USB per denunciare il progressivo smantellamento della compagnia, "nonostante riceva fondi pubblici per garantire collegamenti marittimi essenziali”.

Sciopero generale il 12 dicembre

La protesta con i maggiori disagi previsti è quella dello sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali. La protesta di venerdì riguarderà tutta Italia per l’intera giornata lavorativa e coinvolgerà mezzi pubblici locali, scuola, aerei e treni. In quest’ultimo caso lo stop scatterà dalla mezzanotte e fino alle 21.00. Escluso il personale Atac a Roma perché già interessato dalla precedente protesta.

Sciopero degli aerei 17 dicembre

Sciopero degli aerei il 17 dicembre quando una serie di potreste indette da varie sigle sindacali potrebbe mettere a rischio i voli in tutta Italia per 4 ore, dalle 13 alle 17. Si fermano infatti i lavoratori Enav di Roma e del comprensorio Sicilia ma anche il personale delle aziende di Handling e quelli delle compagnie aeree Vueling, Air france e Klm e Ita Airways.

Sciopero Trasporto merci dal 22 al 24 dicembre

Le proteste del mese di dicembre 2025 si concludono a ridosso del Natale, tra lunedì 22 dicembre e mercoledì 24 dicembre, con una protesta nel settore del trasporto merci di 72 ore indetta dal sindacato FAO COBAS per il personale viaggiante della società Number 1 logistic group. I lavoratori si asterranno dal lavoro dalla mezzanotte del 22 dicembre alla mezzanotte del 24 dicembre.