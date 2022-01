Schianto fatale in strada, Camilla muore a 25 anni: “Una promessa del Foro, vuoto incolmabile” Camilla di Pumpo è morto a soli 25 anni per un terribile incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Foggia. Il dolore dell’associazione giovani avvocati.

A cura di Antonio Palma

Tragedia la notte scorsa a Foggia dove un terribile incidente stradale ha portato via per sempre una giovanissima avvocatessa, Camilla di Pumpo, a soli 25 anni. La tragedia in pieno centro, tra via Matteotti e via Urbano quando la vettura su cui via viaggiava la ragazza si è scontrata frontalmente con un’altra automobile in un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Erano circa le 24 e Camilla stava tornando a casa dopo aver salutato il fidanzato ma un tragico destino ha voluto che il suo cammino e i suoi sogni si infrangessero per sempre nel pieno centro di Foggia. All’arrivo dei soccorsi del 118 la ragazza era ancora viva ma le sue condizioni erano apparse già gravissime. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è morta poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici.

La notizia della morte di Camilla di Pumpo la comunità degli avvocati di Foggia, in particolare tra i giovani avvocati, dove la 25enne era già molto conosciuta. “Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica, di 25 anni”, sono le parole di cordoglio dell’Associazione giovani avvocati di Foggia, nel ricordare la ragazza. “Promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro presidente Mario Aiezza: lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla” aggiungono dall’Aiga.

“Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere. Mancherà profondamente a tutti noi. A Mario e a tutti i familiari, in questo momento di inconsolabile dolore, l’abbraccio forte e sentito di tutta la famiglia AIGA” conclude la nota che ha raccolto decine di messaggi di cordoglio e sgomento di colleghi, amici e conoscenti della giovane vittima.