Scappa dal ristorante senza pagare e ruba un coltello da cucina ad Ancona: "Volevo fare un bonifico" Ruba un coltello in un ristorante dopo aver preteso di voler pagare con un bonifico, viene bloccato dalla Polizia e genera il caos durante il trasporto in ambulanza e in ospedale: denunciato un uomo di 40 anni di origini straniere ad Ancona.

A cura di Biagio Chiariello

Si è allontanato dal ristorante senza pagare e ha anche rubato un coltello dalla cucina. Quando gli agenti della polizia di Stato lo hanno fermato in centro ad Ancona, aveva la lama ben visibile dalla tasca posteriore dei pantaloni. Le forze dell'ordine lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di oggetto atto a offendere, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2024. Verso le 2:30, gli agenti sono intervenuti in via Gramsci a seguito della segnalazione del proprietario del locale. Un cliente, secondo quanto riferito, dopo essersi impossessato di un coltello da cucina dal bancone, si era allontanato senza pagare le consumazioni, dileguandosi nelle vie circostanti.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a rintracciare l'autore del furto – un uomo di 40 anni di origini straniere – mentre si trovava in compagnia di un connazionale. Approfittando di un momento di distrazione, i poliziotti sono intervenuti, sottraendogli la lama per garantire la sicurezza loro stessi e delle persone presenti.

Entrambi in evidente stato di ebbrezza, gli uomini hanno riferito alle forze dell'ordine di essere diretti verso le rispettive abitazioni, assicurando di aver regolarmente pagato le consumazioni. Tuttavia, la versione del titolare del ristorante e di una dipendente dello stesso locale è ben diversa.

Pare che il 40enne insistesse per pagare l'ultima consumazione tramite bonifico bancario. Di fronte al rifiuto dell'addetta alle vendite, che gli aveva proposto di saldare in contante o tramite POS, l'uomo si è rifiutato di pagare. Poco dopo, ha afferrato un coltello da cucina dal bancone e si è allontanato. Preoccupati per il suo comportamento, i presenti hanno contattato la Polizia.

Portato in questura, l'uomo, probabilmente a causa dell'eccessivo consumo di alcol, si è addormentato, quasi in uno stato di semi-incoscienza. Tale condizione ha reso necessario l'intervento del personale sanitario, che, dopo i primi accertamenti, ha deciso di trasferirlo al pronto soccorso, scortato da una Volante.

Durante il tragitto verso l'ospedale, con l'ambulanza scortata da una pattuglia, il quarantenne ha iniziato a dare in escandescenze, danneggiando alcuni strumenti sanitari. La sua condotta violenta è proseguita anche all'interno del Pronto Soccorso, con atti autolesionistici.

Ora deve rispondere di porto di oggetto atto a offendere, danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.