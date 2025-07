video suggerito

Giallo a Pesaro, donna trovata con un coltello da cucina conficcato in gola in un agriturismo: è grave Una donna di circa 50 anni è stata trovata ieri in un mare di sangue e con un coltello da cucina conficcato nella parte destra del collo: è grave ma cosciente e si trova al momento all'ospedale Torrette di Ancona. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

È giallo a Sant’Andrea in Serra d’Ocre (Pesaro) dove una donna di circa 50 anni è stata trovata nelle scorse ore in un lago di sangue e con un coltello da cucina conficcato in gola all'interno di un agriturismo. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena drammatica, con la donna a terra, in un mare di sangue e il coltello ancora sul lato destro del collo. La ferita, molto profonda, aveva provocato una massiccia perdita ematica ma nonostante ciò la 50enne era cosciente. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 di Urbania, seguita dall’elisoccorso Icaro 2.

Le manovre di emergenza sono proseguite per diversi minuti, nel tentativo di contenere la perdita di sangue prima del volo verso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Così la donna, che è sempre rimasta vigile ed è poi stata stabilizzata in vista del trasporto al pronto soccorso, dove è arrivata nel primo pomeriggio di ieri.

Nel frattempo, l’agriturismo è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Urbania, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Il titolare della struttura e gli ospiti presenti in quel momento sono stati sentiti per ricostruire con esattezza i minuti precedenti al ritrovamento e fornire eventuali elementi utili. Le indagini continuano. Non esclusa nessuna ipotesi, neppure quella del gesto autolesionistico.