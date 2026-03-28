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Una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale: la tragedia vicino a Rovigo

Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco.
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A cura di Giorgia Venturini
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Immagine di repertorio
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Tragedia a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco. Intanto sul posto sta arrivando il personale del nucleo sommozzatori per effettuare ulteriori ricerche in acqua. Si indaga sull'accaduto.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco a Fanpage.it, i carabinieri sarebbero stati allertati da un passante che ha notato nell'acqua i due corpi. Al momento gli esiti dei sommozzatori non hanno trovato altre persone coinvolte nella tragedia. Così come in acqua o nei paraggi non è stata trovata nessuna auto. Si sa che si tratta di un laghetto artificiale: era recintato ma in alcuni punti la rete era rotta e ci si poteva entrare. In qualsiasi caso, spiegano i vigili del fuoco, l'accesso non era facile.

Articolo in aggiornamento

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