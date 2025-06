video suggerito

Cerca di accoltellare poliziotti con un coltello da cucina: 14enne arrestata per tentato omicidio a Firenze Una 14enne ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite nei giorni scorsi a Firenze, in via Valfonda, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, e anche denunciata per lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

A cura di Eleonora Panseri

immagine di repertorio

Una ragazzina di 14 anni è stata arrestata dopo aver tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite. È accaduto nei giorni scorsi a Firenze, in via Valfonda, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.

La 14enne, italiana, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, e anche denunciata per lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Cinque agenti hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni. La pattuglia della polizia ferroviaria, in servizio nella zona, era intervenuta dopo aver sentito le urla di due donne che stavano discutendo animatamente.

Secondo quanto è stato ricostruito, a quel punto gli agenti sono intervenuti per sedare il litigio. Sul posto i poliziotti hanno tentato di calmare gli animi, ma la situazione è degenerata in pochi istanti. E in quel momento la ragazzina ha estratto dalla borsa un coltello da cucina.

La lama, a quanto si apprende, era della lunghezza di 22 centimetri. Stando ancora a quanto riferito, la 14enne lo ha brandito contro gli agenti della Polizia provando a colpirne uno prima all'addome e poi al collo.

Il tentativo non è fortunatamente andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi con cui l'agente è riuscito a scansarsi e a evitare i fendenti che la ragazzina voleva infliggergli.

La 14enne è quindi stata disarmata, non senza aver prima opposto una forte resistenza. Come riporta Il Tirreno, avrebbe continuato a insultare e a colpire con calci e pugni gli agenti.

Identificata e perquisita, in tasca le sono stati trovati 2,45 grammi di cannabinoidi. Droga e coltello sono stati sequestrati. La ragazza, su disposizione della Procura per i minori, è stata portata nell'Istituto penale per i minorenni del capoluogo toscano.