video suggerito

Studente di 14 anni investito ad Ancona: stava andando a fare gli esami di terza media, è grave Ad Ancona un veicolo ha colpito uno studente di 14 anni che si stava dirigendo a scuola per sostenere l’esame di terza media: il minorenne è stato portato in ospedale in gravi condizioni di salute. Indagini in corso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Uno studente di 14 anni è stato investito da una macchina intorno alle 9:30 di questa mattina in via Flavia, ad Ancona. Il minorenne si stava dirigendo a scuola per sostenere gli esami di terza media, quando il veicolo lo ha colpito violentemente, facendolo cadere a terra.

Nell'impatto, il ragazzino ha riportato un trauma cranico e lesioni multiple, fortunatamente non perdendo conoscenza. Ad intervenire è stato il personale sanitario, che è arrivato sul posto con un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa: la vittima è stata trasportata all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso per essere medicata. Lì, il minorenne sarà sottoposto ad alcuni controlli, al fine di stabilire la gravità delle ferite e di pianificare eventuali interventi da effettuare.

Ancora non è chiara quale sia stata la dinamica dell'incidente, intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per capire le ragioni dell'accaduto. L'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di individuare eventuali responsabilità che abbiano portato allo scontro e al ferimento del 14enne. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte delle autorità locali.

Leggi anche Notte prima degli esami per gli studenti romani: per la maturità cantano Venditti a piazza Sempione

A sostenere i militari anche la polizia municipale, che starebbe provando a ottenere maggiori informazioni da possibili testimoni presenti quando si sono verificati i fatti. Inoltre, gli agenti starebbero raccogliendo i filmati delle telecamere di sorveglianza, con la speranza di riuscire a ricostruire in maniera più precisa l'incidente.

Ulteriore nodo da sciogliere è il comportamento del conducente dell'automobile: nelle prossime ore potrebbero essere effettuati dei test per capire se l'uomo fosse nelle condizioni psicofisiche idonee per mettersi al volante.