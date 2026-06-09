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Due studenti e un’insegnante accoltellati in scuola di Manchester, arrestata ragazza di 14 anni

Una studentessa di 14 anni ha ferito tre persone a colpi di arma da taglio prima di essere bloccata e successivamente arrestata dalla Greater Manchester Police con l’accusa di aggressione aggravata.
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A cura di Davide Falcioni
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Un grave episodio di violenza ha scosso questa mattina la comunità di Blackley, a Manchester. Intorno alle 8.30 locali, all'interno della Co-op Academy di Plant Hill Road, una studentessa di 14 anni ha ferito tre persone a colpi di arma da taglio prima di essere bloccata e successivamente arrestata dalla Greater Manchester Police con l'accusa di aggressione aggravata.

I feriti sono due coetanei dell'autrice del gesto, un ragazzo e una ragazza, e un insegnante di 27 anni. Secondo i primi riscontri, la giovane ha riportato una lesione alla spalla, il compagno all'orecchio, mentre il docente è stato colpito al collo. Tutti e tre sono stati trasferiti in ospedale in condizioni stabili e le loro ferite non destano preoccupazione. Subito dopo l'aggressione, la direzione dell'istituto ha sospeso le lezioni per il resto della giornata.

Il bilancio dell'attacco è stato limitato dal tempestivo intervento del personale scolastico, che ha immobilizzato la quattordicenne prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ispettore capo Jon Shilvock ha espresso un forte apprezzamento per il coraggio dei dipendenti della scuola, evidenziando come la loro prontezza abbia messo in sicurezza il resto degli studenti e permesso una gestione rapida della situazione.

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Le indagini della polizia si muovono verso una rapida chiusura del caso. Gli inquirenti hanno confermato che la quattordicenne ha agito da sola e che non si ricercano altri sospettati, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per la cittadinanza. È stato inoltre chiarito che non sussistevano questa mattina particolari ragioni per perquisire la giovane, visto che nulla lasciava intendere che avrebbe commesso un'attacco all'arma bianca. Per garantire sicurezza e supporto psicologico ai residenti e alle famiglie, le autorità hanno comunque disposto un presidio fisso di agenti lungo Plant Hill Road e nelle aree limitrofe alla scuola.

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