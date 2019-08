in foto: immagine di repertorio

Una 61enne di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, è morta in seguito ad un malore. La tragedia è accaduta ieri intorno alle 13 sulla spiaggia di Feraxi (nel territorio di Muravera), in Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, la bagnante, in vacanza sull’isola, aveva deciso di fare un bagno per rinfrescarsi ma appena essere ritornata a riva è stata colta da un malore, proprio mentre si trovava sotto l'ombrellone.

Secondo i presenti, avrebbe accusato forti mal di testa, per poi accasciarsi sulla spiaggia. Alcuni bagnanti l’hanno soccorsa. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la 61enne, ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri. La turista marchigiana ha perso la vita nel pomeriggio sul litorale della costa sud orientale della Sardegna. Lascia marito e figli. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Muravera, il magistrato ha concesso il nulla osta per la sepoltura.