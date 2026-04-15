Oroscopo di giovedì 16 aprile 2026 di Ginny: Ariete e Gemelli pronti a tutto
Ariete
Chi si aspetta da te grandi mosse oggi non resterà deluso, anzi: la Luna nel tuo segno, insieme a Marte, trasforma questa giornata in un vero show. Sei sul palco della tua vita e vuoi dare il massimo, con Mercurio nel tuo segno che aggiunge quel tocco di genialità e azzardo capace di sorprendere tutti. L’energia è quella di Djo, la star di Stranger Things, atteso in concerto a Roma e Milano a fine Agosto: aspettative altissime e performance che promettono di lasciare il segno.
Toro
L’amore e il benessere regnano sovrani nella tua vita e trasformano il quotidiano in un giardino segreto in cui puoi finalmente rilassarti. Con Venere a favore sei perfettamente allineato con il tuo bisogno di stabilità e dolcezza. Le immagini di Fedez e Giulia Hauger in spiaggia, mentre mostrano il pancione messaggio inequivocabile di un piccolo in arrivo, rappresentano perfettamente questo tuo momento: autenticità, famiglia, emozioni vere.
Gemelli
Volete urlarlo al mondo: siete tornati brillanti, intuitivi e pronti a dare risposte anche ai fenomeni più assurdi. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore la vostra mente è una macchina perfetta. Perfino la notizia degli squali positivi a caffeina e paracetamolo alle Bahamas per voi ha una spiegazione chiarissima: impatto umano e overtourism. Avete la capacità di dare senso anche al caos.
Cancro
Meglio concentrarsi su ciò che ti rappresenta davvero. Con la Luna storta e Marte e Mercurio in quadratura rischi di sentirti fuori posto in contesti troppo aggressivi o competitivi. Prendi esempio da Stefano Gabbana che lascia la presidenza della sua azienda mantenendo però la direzione creativa: scegliere il proprio ruolo è una forma di intelligenza emotiva.
Leone
Sei tornato protagonista. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore ritrovi voce, presenza scenica e voglia di brillare. Ti muovi con la sicurezza di Jennifer Lopez al Coachella, in micro body accanto a David Guetta sulle note di “Save Me Tonight”: pura potenza scenica. Nulla può fermarti, neanche le scelte, in amore, sbagliate. Tutto per te gira a ritmo di dance fino a notte fonda.
Vergine
Finalmente esci dalla modalità emergenza e puoi far valere le tue idee. Con Venere a favore e i pianeti veloci che smettono di ostacolarti, trovi la forza di esporti e costruire il tuo futuro. Proprio come la Grecia che vieta i social ai minori di quindici anni, anche tu stabilisci regole chiare per proteggere ciò che conta davvero. Qui si mettono semi importanti per il futuro.
Bilancia
Questo è proprio il momento di fermarti. Non hai alcuna voglia di riempire l’agenda, anzi senti il bisogno di cancellare appuntamenti e creare spazi vuoti per respirare. Con Luna, Mercurio e Marte in opposizione devi rallentare drasticamente. Fai esattamente come Achille Lauro che lascia la conduzione di X-Factor dopo due anni di grande successo: a volte per andare avanti davvero bisogna fare un passo indietro e ricalibrare tutto.
Scorpione
Non sei più perfettamente sul pezzo come tuo solito, e questo ti destabilizza un po’. Con Venere in opposizione perdi qualche dettaglio, soprattutto nelle relazioni più tenere. Proprio come Francesco Moser che non ricorda il nome della nipote durante un’intervista: capita, ed è umano. Accettare i propri limiti è la vera forza.
Sagittario
Questo è il momento delle scelte esagerate, di quelle fuori dagli schemi che ti fanno sentire vivo. Ora che Mercurio torna favorevole insieme a Luna e Marte, hai voglia di recuperare tutto il tempo perso. Sei come Zucchero che torna negli stadi per celebrare i venticinque anni di “Baila”: adrenalina pura, emozioni forti, tutto vissuto come fosse la prima volta.
Capricorno
Attenzione alle decisioni impulsive: con i pianeti veloci in Ariete, Luna in primis, potresti esagerare. La voglia di abbondanza e benessere è forte ed è guidata sa Venere, ma manca la tua solita lucidità, tutta colpa di Mercurio contro. Il rischio è fare come il record mondiale dei settemila chili di guacamole a Tancítaro: grandioso sì, ma poi chi lo gestisce o se li mangia? Serve misura.
Acquario
Hai voglia di esperienze fuori dal comune, purché siano nuove e raccontabili. Con Venere, Mercurio e Luna a favore senti il bisogno di vivere qualcosa di unico. La maratona nella Terra di Mezzo, tra le colline degli Hobbit in Nuova Zelanda, è esattamente il tipo di esperienza che ti accende: movimento, fantasia e storytelling. Fai emergere quel lato che riesce a pescare i luoghi e gli eventi più incredibili.
Pesci
Avete dato tantissimo ultimamente, ed è arrivato il momento di fermarvi. Con Venere a favore potete concedervi il lusso della contemplazione. Vi immagino incantati davanti agli anelli di Saturno che emergono dal lago Bandir Blu in Cina: pura meraviglia. Non dovete fare nulla, solo essere. Questo moento di pace è un vero regalo.