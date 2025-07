Richiamo precauzionale per un lotto di savoiardi: presenza di un corpo estraneo nel prodotto

Richiamo precauzionale per rischio fisico per un lotto di Savoiardi Di Leo: il ministero della Salute chiede ai consumatori di restituire il prodotto al punto vendita.

Richiamo precauzionale per un lotto di biscotti Savoiardi Di Leo. Sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi e richiami di prodotti alimentari, è stato pubblicato un nuovo avviso che riguarda appunto un lotto di Savoiardi della marca Di Leo. L’avviso è stato pubblicato in data 25/07/2025 e il lotto di produzione interessato dal richiamo è il seguente; L4R1605.

Si tratta di un richiamo precauzionale per rischio fisico: il motivo del richiamo – come si legge nel documento diffuso dal ministero della Salute – riguarda la probabile presenza di un corpo estraneo non meglio specificato. Come sempre in questi casi, si chiede di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita. I Savoiardi Di Leo vengono commercializzati dalla Di Leo Pietro Spa, lo stabilimento è a Matera. La data di scadenza indicata sulla confezione interessata dal richiamo è il 31-05-2026, si tratta di un pacco da 400 grammi.

L’elenco dei prodotti richiamati dal mercato è sempre in aggiornamento: recente anche il ritiro dal commercio di un lotto di cozze per le quali è stata riscontrata la presenza di Escherichia Coli. Il richiamo riguarda le cozze (mitili) vendute a marchio Olbiesina con lotto ITA/066 per un peso totale di 680 chilogrammi. Dei giorni scorsi anche il richiamo precauzionale per un integratore anti reflusso a causa di una possibile contaminazione delle bustine. Si tratta dell’integratore Aligastril Gel (lotti 25PF000272 e 25PF000463): anche in questo caso si invita a non consumarlo e restituirlo al punto vendita.