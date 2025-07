Richiamo precauzionale per l’integratore anti reflusso: possibile contaminazione delle bustine

Richiamo precauzionale per l’integratore Aligastril Gel (lotti 25PF000272 e 25PF000463) per possibile presenza di bustine gonfie. Si invita a non consumarlo e restituirlo al punto vendita.

Le farmacie online Amicafarmacia e Farmaè hanno diffuso un avviso di richiamo precauzionale riguardante l’integratore alimentare Aligastril Gel, a marchio Aliveda, utilizzato per il trattamento di gastrite e reflusso gastroesofageo.

L’allerta riguarda in particolare due lotti del prodotto – 25PF000272 e 25PF000463 – venduti in confezioni da 20 stick da 12 ml (per un totale di 240 ml), con scadenze rispettivamente fissate a maggio e giugno 2027. Il richiamo è stato disposto a seguito della segnalazione di anomalie nelle bustine, alcune delle quali risultano gonfie, facendo ipotizzare un possibile problema di conservazione o contaminazione.

La produzione dell’integratore è a cura dell’azienda Laboratori Aliveda Srl, con sede in viale Karol Wojtyla 19, a Crespina Lorenzana (PI).

In via del tutto precauzionale, le autorità sanitarie e il produttore raccomandano di non consumare il prodotto appartenente ai lotti indicati e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato, anche in assenza di evidenti difetti visivi.