Caramelle alla frutta richiamate dai supermercati per eccesso di colorante E100

Un lotto di caramelle alla frutta vendute a marchio “Nerds Fruit” è stato ritirato dal commercio a causa di un eccesso di colorante nel prodotto. A segnalare il richiamo del prodotto dalla vendita sono stati i supermercati Basko attraverso i propri canali di comunicazione. Il ritiro è stato disposto precauzionalmente dallo stesso produttore delle caramelle dopo che da analisi in autotutela sull’alimento è emersa la presenza del superamento del limite del colorante E100.

Nel dettaglio, oggetto del richiamo, non ancora comunicato dal Ministero della salute, sono le “Nerds Fruit” distribuite in Italia dalla ditta “Casa del dolce Srl” e vendute in confezioni da 141 grammi ciascuna. Il loto interessato dal richiamo è quello con numero 5024FTX134-07920073814 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fisato al 31 luglio 2026. A scopo precauzionale, la Catena di supermercati avverte chi avesse acquistato il prodotto con il numero di lotto e la scadenza sopra indicati, di non consumare le caramelle e di riportarle presso il punto vendita d’acquisto.

Come recita l’avviso di richiamo, le caramelle sono state richiamate dal commercio per superamento del limite del colorante E100, colorante alimentare attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) chiamato anche curcumina, un estratto dalla Curcuma longa utilizzato principalmente per dare un tono giallo ai prodotti. Il suo utilizzo come colorante alimentare non è ammesso in USA e Canada mentre l’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, ha fissato una dose giornaliera ammissibile (DGA) di questo prodotto chimico pari 3 mg per ogni kg di peso corporeo al giorno.