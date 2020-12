in foto: Immagine di repertorio

Sbanda e finisce fuori strada e muore, a soli 23 anni, il giorno di Natale. Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri 25 dicembre, intorno alle 16.25, lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nella provincia di Reggio Emilia. Ha perso la vita Niki De Marco, un ragazzo del posto. Sul luogo dell'incidente mortale sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gattatico per i rilievi del caso, insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco.

La dinamica dell'incidente di Natale – Secondo una prima ricostruzione dell'incidente di Natale, ancora al vaglio dei militari, la Fiat Punto condotta dalla giovane vittima stava percorrendo via Prato Bovino mentre era in corso una grandinata. Arrivata nei pressi del civico 109, l'auto ha sbandato finendo prima contro un palo di cemento e poi in fosso a lato della carreggiata.

Ferito in modo lieve un altro giovane che viaggiava con la vittima – Un impatto fatale per il giovane automobilista che è apparso subito in condizioni molto gravi ed è poi morto poco dopo l’arrivo all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa delle gravi lesioni riportate. Con la vittima in auto c'era anche un giovane di 31 anni, residente sempre a Castelnovo Sotto, che nell'incidente stradale ha riportato fortunatamente solo lievi ferite.

Al momento dell’incidente nella zona era in corso una grandinata – La salma del ragazzo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente. A quanto emerso, al momento dell’incidente nella zona era in corso una grandinata, con l’asfalto viscido che probabilmente ha fatto perdere il controllo dell'auto al giovane.