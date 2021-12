Ravenna, scioglie cocaina nel bicchiere della figlia al posto del medicinale: grave bimba di 5 anni Una bimba di 5 anni ha assunto cocaina al posto di un medicinale ed è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Bologna. Il padre ha parlato di un “tragico errore”

Una bimba di 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo aver ingerito per sbaglio una dose di cocaina. La piccola avrebbe ingerito lo stupefacente al posto di un medicinale nella giornata del 24 dicembre. Il padre ha sciolto la droga nell'acqua al posto del farmaco, accorgendosi di quanto accaduto soltanto quando la bimba ha iniziato a stare male. A chiamare il 118 lo stesso genitore che ha accompagnato la bimba in ospedale insieme ai soccorsi. L'uomo è ora indagato per lesioni colpose gravi. La minore nel frattempo è stata trasportata al Sant'Orsola di Bologna e ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Dopo l'intervento dei medici, la piccola non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque sotto osservazioni e le condizioni di salute per ora sono stabili. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, il padre della minore ha parlato di un "imperdonabile errore". Sua intenzione era infatti sciogliere nell'acqua un lassativo. Non sono state spiegate le dinamiche dell'incidente. Nel frattempo il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. Il padre rischierebbe, nel caso in cui le accuse fossero confermate, la reclusione da uno a sei mesi. La polizia è intervenuta in pronto soccorso su segnalazione dei sanitari. Gli agenti stanno raccogliendo informazioni anche grazie all'aiuto della squadra Mobile.

Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, sono stati compiuti dalla Scientifica i primi accertamenti nell'abitazione in cui la minore vive con i genitori. Sono emerse tracce di cocaina a riscontro della versione dei fatti fornita subito dopo il ricovero in ospedale. Nel frattempo la bimba resta in reparto e le sue condizioni saranno valutate nel corso del tempo. Al momento però si prospetta per lei una lenta ma completa ripresa.