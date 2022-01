Previsioni meteo weekend, sole e temperature oltre la media ma pericolo nebbia e smog Le previsioni meteo del weekend del 15-16 gennaio indicano un sabato e una domenica con temperature oltre la media del periodo e completa assenza di pioggia e neve.

A cura di Antonio Palma

Non abbiamo fatto in tempo ad abituarci al primo freddo di questo inverno che ecco le temperature di nuovo in risalita e il cielo limpido da nord a sud. Secondo le previsioni meteo del weekend, infatti, saranno un sabato e una domenica all’insegna di temperature ben oltre la media del periodo e completa assenza di pioggia e neve. Tutta colpa della ripresa dell'anticiclone delle Azzorre che, dopo un momentaneo arretramento, è tornato a riavvolgere l'Italia con un clima decisamente mite. Se i primi effetti di questa situazione si sono visti già oggi, sarà a cavallo di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio che i termometri torneranno a schizzare vero l’alto con un'ulteriore attenuazione del freddo diurno ma soprattutto del freddo notturno che finora aveva resistito.

Nel corso del weekend del 15-16 gennaio l’alta pressione farà sentire i suoi effetti specialmente sulle regioni settentrionali, dove le temperature saliranno di molto anche nelle zone montuose e non si osserveranno più così diffusamente le gelate notturne, che hanno caratterizzato invece i giorni scorsi. Anche lo zero termico si posizionerà intorno ai 3000 metri di quota sulle Alpi ma tornerà il pericolo nebbia e smog in pianura. Il tempo stabile infatti favorirà le concentrazioni degli inquinanti nell’atmosfera sulla pianura padano veneto.

Previsioni meteo sabato 15 gennaio

Le previsioni meteo per sabato 15 gennaio indicano dunque bel tempo, cielo sereno e assenza di precipitazioni su quasi tutta l’Italia, da nord a sud, a parte le già citate nebbie mattutine in val padana e sulle pianure venete ma in rapido dissolvimento durante il giorno. Residua nuvolosità al mattino sarà possibile sulla Sicilia e la parte meridionale della Calabria a causa dei rimanenti effetti del vortice collocato sulle coste settentrionali della Tunisia ma senza pioggia. A fine giornata nuvolosità in aumento su Sardegna occidentale e Toscana con nebbia che ritornerà lungo il Po e nelle vallate.

Previsioni meteo domenica 16 gennaio

Anche per domenica 16 gennaio le previsioni meteo indicano cielo sereno su tutte le regioni con temperature in ulteriore aumento e formazioni nebbiose sulla pianura padano veneta al mattino e dopo il tramonto. Durante il giorno parziali addensamenti nuvolosi saranno visibili ancora su Sardegna occidentale, Toscana e Umbria ma ancora una volta senza pioggia.