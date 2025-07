Previsioni meteo della settimana: l’Italia divisa in due, temporali a Nord e picchi fino a 42°C al Sud

Immagine di repertorio.

Da oggi, lunedì 21 luglio, si apre sull'Italia una parentesi di clima incerto, con grande caldo al Sud e fronte temporalesco sulle città del Nord dell'Italia. Le temperature, a onor del vero, promettono di restare elevate nonostante i temporali lungo lo stivale. I fenomeni temporaleschi per domani sono previsti soprattutto a nord del Po, mentre picchi di caldo fino a 40°C interesseranno il Sud del nostro Paese, anche se la parentesi di gran caldo durerà comunque poco. Le temperature più fresche arriveranno infatti da mercoledì 23 luglio su tutto il Paese. Vediamo nel dettaglio la situazione della settimana a partire da oggi, lunedì 21 luglio.

Meteo, inizio settimana incerto: forti temporali al Nord e grande caldo al Sud

Oggi, lunedì 21 luglio, il Nord del nostro Paese dovrà fare i conti con un fronte temporalesco in transito e con fenomeni anche forti soprattutto a nord del Po. Rischio grandine nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, anche se le massime si attestano tra i 30 e i 34 gradi. Previste anche alcune allerte meteo per 5 regioni.

Al Centro invece il rischio pioggia è basso con sole altrove e temperature fino a 37 gradi. Al Sud le condizioni sono di generale bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, poche nubi diurne sull'Appennino e temperature che toccheranno massime tra i 35 e i 40°C, con picchi anche di 42°C

Nella giornata di domani, martedì 22 luglio, al Nord ci sarà nuvolosità variabile sui rilievi con pochi piovaschi sul Friuli. Sole invece previsto su pianure e litorali. Le temperature toccheranno al massimo i 32 gradi. Al Centro pochi addensamenti nel pomeriggio lungo i rilievi dell'Appennino, ma in generale prevale il sole. Al Sud in vece condizioni di bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature che si attestano ancora sui 42 gradi. Mercoledì 23 luglio al Nord ci sarà un nuovo peggioramento con forti temporali su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno fino a 32 gradi. Al Centro pochi disturbi sulla Toscana e prevalentemente soleggiato altrove, con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo al Sud, con cielo sereno su tutte le regioni.

Giovedì 24 e venerdì 25 luglio: tempo instabile con nubi e poche schiarite

Nella giornata di giovedì 24 luglio 2025, al Nord il cielo sarà coperto con pioggia moderata sulla riviera ligure. Nubi sparse con ampie schiarite sulla pianure lombardo piemontesi. Sul centro ancora nubi, con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane. Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Al sud invece cieli sereni e poche nuvole con ampie schiarite sulle isole maggiori.

Per venerdì 25 luglio, invece, a Nord il cielo sarà coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle Alpi occidentali. Poca pioggia sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Pioggia debole in Romagna e fenomeni di forte intensità sulle pianure emiliane. Al Centro invece le nubi saranno sparse sul litorale, con ampie schiarite fino alla dorsale laziale. Sull'adriatico nubi sparse con ampie schiarite, così come sulle isole maggiori.

Previsioni meteo nel week end: nuvole a Nord e pioggia sul versante adriatico

Per il weekend invece ci saranno nubi sparse con ampie schiarite a Nord, in particolare sabato 26 luglio sulla riviera ligure e sulle Alpi centrali. Pioggia moderata e cielo coperto sulle alpi occidentali. Sereno in Romagna, con pioggia debole sulle Dolomiti. Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Previste invece piogge di forte intensità sull'adriatico, in particolare sui litorali, con piogge di forte intensità sulle subappenniniche e sulla dorsale. Coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso. Previsto sole sulle isole maggiori e poche nubi più in generale sul Sud.