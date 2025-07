Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 21 luglio: le regioni a rischio

L’Italia si ritrova ancora una volta divisa sotto il profilo meteorologico. Il nostro Paese è spaccato in due da una configurazione atmosferica che, da giorni, vede l’anticiclone nord-africano dominare incontrastato sul Mediterraneo, portando stabilità e cieli sereni soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. In queste zone, il caldo si fa sempre più estremo, con temperature destinate a superare i 40 gradi nei prossimi giorni. Le aree più colpite saranno le zone interne della Sardegna, della Sicilia e di buona parte del Meridione.

Diversa, invece, la situazione al Nord, dove l’alta pressione fatica ad affermarsi. Le regioni settentrionali restano infatti esposte all’arrivo di sistemi frontali in discesa dall’Europa centrale. Si attendono nuove fasi di instabilità, con rovesci, temporali anche intensi e raffiche di vento. In particolare, la perturbazione numero 8 del mese di luglio – in arrivo dalla Francia – interesserà il Nord Italia tra il pomeriggio di domenica e la giornata di lunedì, coinvolgendo non solo le aree alpine ma, a tratti, anche le pianure.

Maltempo, allerta meteo gialla e arancione domani: le regioni a rischio

In questo quadro, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla e arancione per la giornata di domani, lunedì 21 luglio 2025:

Moderata criticità per rischio idrogeologico/ Allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla :

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 21 luglio

Una nuova fase di maltempo investirà le regioni settentrionali dell’Italia, risparmiando solo parte dell’Emilia-Romagna. Nella mattinata si registreranno rovesci e temporali, soprattutto su Alpi, Nord-Ovest e Veneto occidentale, con fenomeni localmente intensi sull’alto Piemonte e sulla Lombardia.

Nel corso del pomeriggio, l’instabilità atmosferica si sposterà verso il Nord-Est, con temporali più forti concentrati su Alpi e Prealpi. Le precipitazioni continueranno ad interessare in modo più isolato anche la Lombardia e la Liguria, mentre il Piemonte vedrà fenomeni più sporadici.

Scenario completamente diverso al Centro-Sud, dove prevarrà un tempo stabile e soleggiato. Solo la Toscana farà registrare un aumento della nuvolosità, senza però fenomeni significativi.

Sul fronte termico, l’Italia appare nettamente spaccata: mentre al Nord si registreranno un calo delle temperature, al Centro-Sud e nelle Isole il caldo subirà un’ulteriore impennata, con punte vicine ai 40 gradi nelle zone interne del Meridione e delle isole maggiori.