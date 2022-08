Previsioni meteo 30 agosto: rischio temporali e grandine. Allerta meteo su una regione Una serie di fronti perturbati da martedì porteranno piogge anche forti specialmente sulle regioni settentrionali. E nei giorni successivi la situazione continuerà a essere molto instabile su almeno mezza Italia.

Per la giornata di domani 30 agosto Sull'Italia è atteso un nuovo peggioramento del tempo con possibili nubifragi e grandine. Le regioni più interessate saranno Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. I temporali potranno risultare particolarmente violenti e spesso accompagnati da forti grandinate, mentre le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non diminuzioni fisiologiche in presenza di maltempo.

Per quanto riguarda l'evoluzione nei prossimi giorni c'è molta incertezza giorni: plausibile un graduale ritorno dell'alta pressione, mentre le temperature dovrebbero restare di stampo estivo, intorno ai 30 gradi, per cui si farà sentire un po’ di caldo ma senza eccessi; tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre assisteremo invece ad un temporaneo calo termico sull’Italia peninsulare.

Previsioni meteo 30 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con temporali sparsi nel pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e, in serata anche su Veneto, Trentino ed Emilia. Un po’ di nuvole e qualche temporale anche in Toscana e nord delle Marche; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, fatta eccezione per brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sull’Appennino.

Allerta meteo su una sola regione

In base ai fenomeni meteorologici previsti nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, martedì 3agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali sull'Emilia Romagna

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola