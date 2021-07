Previsioni meteo 29 luglio, torna l’anticiclone africano: temperature roventi in tutta Italia Che tempo farà domani? Secondo le previsioni di giovedì 29 luglio, dopo i temporali e le grandinate, tornerà il bel tempo su tutta l’Italia e complice l’anticiclone africano le temperature da Nord al Sud schizzeranno oltre i 30 gradi, con punte fino a 40, preludio del weekend quando si registrerà la più forte ondata di calore dell’estate.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il maltempo e i forti temporali delle ultime ore, torna finalmente l'estate. Da domani, giovedì 29 luglio, secondo le ultime previsioni, torna il caldo rovente grazie all'anticiclone africano che porterà la colonnina di mercurio a far segnare 40 gradi al Sud. Più fresco al Nord, ma anche qui le temperature saranno alte. Una situazione di stabilità che continuerà per tutto il prossimo weekend, per la gioia di chi comincerà le vacanze, quando si registrare la più intensa ondata di caldo di quest'estate. Vediamo cosa succederà nel dettaglio.

Previsioni meteo domani, temperature fino a 40 gradi al Sud

Dopo giornate caratterizzate dal maltempo, soprattutto al Nord, secondo le previsioni, da domani, giovedì 29 luglio, torneranno sole e caldo inteso, complice il ritorno dell'anticiclone africano. Se escludiamo infatti qualche effimero e isolato fastidio pomeridiano a ridosso dell'arco alpino, specie quello di confine, ci sarà su tutta la Penisola tempo stabile e soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, saranno in aumento anche al Nord, com massime comprese tra 30 e 35 gradi, anche superiori sull'Emilia Romagna. Ma il caldo rovente si farà sentire soprattutto al Sud dove i termometri potranno anche superare i 40 gradi.

Nel weekend mega ondata di calore

L'anticiclone africano insisterà sull'Italia per tutto il prossimo weekend, quando si registrerà la più forte ondata di calore di questa estate. Soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori si registrerà la presenza di un caldo a tratti opprimente e piuttosto afoso, con punte massime fin verso i 36/38°C, soprattutto nel corso di sabato 31 luglio. Qualche novità emerge tuttavia per il Nord dove, nonostante un caldo comunque intenso, col passare delle ore, verrà raggiunto da un fronte instabile di origine atlantica che porterà alcune precipitazioni a partire dall'arco alpino centro-occidentale.