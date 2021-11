Previsioni meteo 2 novembre: la tempesta Poppea si allontana, ecco il bel tempo. Ma durerà poco Che tempo farà oggi 2 novembre, giornata della Festa dei Morti. Previste precipitazioni su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. In generale comunque vedremo un miglioramento specialmente a Nord e Centro Italia, tuttavia destinato tuttavia a durare poco: nuove piogge in vista da mercoledì.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 2 novembre lasciano intendere come la tempesta Poppea che ha funestato l'inizio di questa settimana (e del mese di novembre) lascerà spazio ad una fase di bel tempo, seppur breve. Avremo dunque una giornata di generale miglioramento, in attesa mercoledì di un nuovo peggioramento a causa di un’altra perturbazione (la n.2 del mese) che investirà l’Italia rinnovando una condizione di diffuso maltempo, specialmente al Centro-Nord, in Sardegna e Campania; il Meridione e la Sicilia resteranno ai margini con tempo più stabile. I prossimi giorni, dunque, saranno ancora caratterizzati da un contesto meteorologico perturbato, con l'arrivo di ulteriori piogge, temporali e pure di copiose nevicate, a causa dell'afflusso di masse d'aria decisamente più fredda.

Maltempo oggi, allerta meteo Protezione civile

La situazione dal punto di vista meteorologico sarà dunque complicata anche nella giornata di oggi, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato un'allerta arancione su parte del Veneto. Allerta gialla invece in altre sei regioni: Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Schiarite al nord, pioggia in Friuli

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare indicano residue piogge nella notte sul Friuli-Venezia Giulia orientale ma in rapido miglioramento mattutino con schiarite sempre più ampie; parziali addensamenti su Appennino emiliano-romagnolo e della Liguria di levante, ampie schiarite o deboli velature sul resto del nord con qualche locale addensamento in più sui settori alpini.

Sole a Centro, nuvoloso in Sardegna

prevalente soleggiato sulle regioni peninsulari salvo addensamenti sulla toscana specie settore nord dove non si esclude

qualche breve piovasco, dalla tarda sera tendenza a generale aumento della nuvolosità medio-alta iniziando da ovest; iniziale ampio soleggiamento anche sulla Sardegna, salvo addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi maggiori e nuvolosità in generale aumento, da sud-ovest, dalla sera.

Maltempo a Sud, temporali in Campania

Piogge o rovesci tra notte e primo mattino su Campania meridionale, centro-sud Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, in rapido miglioramento mattutino ma con copertura ancora piuttosto diffusa e brevi piovaschi associati su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria; ampio soleggiamento sul resto del sud con velature in arrivo pomeridiano sulla Sicilia e in estensione serale, da sud, al settore

peninsulare.