Maltempo, allerta meteo domani 2 novembre: l’elenco delle regioni a rischio

A cura di Redazione Meteo

Il mese di novembre è iniziato con il maltempo e con l’arrivo di una perturbazione atlantica: la numero 1 del mese è stata accompagnata da piogge e temporali, forti venti e mari che stanno diventando molto mossi. La situazione sarà complicata anche nella giornata di domani, 2 novembre, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato un'allerta arancione su parte del Veneto. Allerta gialla invece in altre sei regioni: Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Allerta meteo arancione in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che annuncia l’arrivo di un flusso umido e instabile dai quadranti meridionali nel pomeriggio/serata di oggi, lunedì 1 novembre, seguito da una fase di pausa nella giornata di domani, martedì 2. Sono previste, per il pomeriggio e per la serata di lunedì 1 novembre, precipitazioni estese e persistenti, specie sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di forte rovescio e temporale. Probabili quantitativi abbondanti sulle zone montane, pedemontane centrorientali e pianura nordorientale. La pianura meridionale sarà interessata da fenomeni più discontinui e di minore entità, anche se saranno comunque possibili dei rovesci anche temporaleschi. I venti saranno temporaneamente tesi e a tratti forti dai quadranti meridionali in quota, tesi di Scirocco sulla costa in rotazione dalla serata. In montagna, il limite della neve, inizialmente superiore a 2400 m, sarà in abbassamento in serata specie sulle Dolomiti.

Allerte meteo domani, l'elenco completo delle regioni a rischio

Per la giornata di domani, Martedì 2 novembre 2021: