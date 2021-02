Le previsioni meteo di domani, martedì 2 febbraio, indicano che sta avanzando verso l'Italia un'area di alta pressione di matrice sub-tropicale. La sua influenza, comunque, non sarà uguale per tutto il Paese. Nonostante l'estensione anticiclonica, nella giornata di domani previste ancora tante nubi sulla penisola, soprattutto nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, con qualche pioggia che potrà ancora bagnare il Sud, e in particolare Campania, Basilicata e Calabria. La situazione andrà poi migliorando entro la fine della giornata.

Previsioni meteo domani 2 febbraio

Le previsioni meteo di domani, martedì 2 febbraio, indicano che ci saranno ultime piogge al Sud, specie su Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia Nord-orientale. Il cielo inoltre sarà spesso coperto sui settori adriatici centro-meridionali, mentre nel resto del Paese avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Previste locali nebbie in Pianura Padana.

Previsioni meteo 2 febbraio, ultime piogge al Sud

Al Nord, secondo le previsioni meteo del 2 febbraio, sarà una giornata asciutta, da segnalare solo la possibilità di nebbie e cielo coperto o localmente nuvoloso sulla Pianura Padana. Al Centro il tempo sarà un po’ incerto sulle coste adriatiche dove le nubi presenti potranno arrecare qualche occasionale precipitazione. Il tempo sarà più brutto al Sud: piogge e anche temporali potranno interessare le coste del basso Tirreno, localmente anche la Puglia meridionale. Sul resto delle regioni avremo nubi sparse.

Previsioni meteo mercoledì

Secondo le previsioni meteo della settimana, a partire da mercoledì l'alta pressione sub-tropicale farà ulteriori passi in avanti verso la penisola, lasciando tuttavia ancora spazio a correnti umide di origine atlantica che lambiranno il Nord. Nelle regioni settentrionali, dunque, la giornata trascorrerà all'insegna di cieli più grigi rispetto al resto d'Italia, anche con qualche debole pioggia probabile sulla Liguria. Al Centro-Sud, invece, gli effetti dell'alta pressione saranno più evidenti.