Previsioni meteo 16 febbraio: pioggia e neve al Sud, al Nord torna la nebbia Che tempo farà oggi 16 febbraio? La perturbazione interessa ancora le regioni meridionali. Maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia. Neve a 1.200 metri circa. Torna la nebbia a Nord.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi, 16 febbraio, lasciano intendere come la perturbazione che da inizio settimana sta portando ad un peggioramento sull'Italia caratterizzerà in maniera negativa anche la giornata odierna con po’ di maltempo soprattutto nelle regioni meridionali, con piogge sparse e nevicate sulle montagne di Calabria e Sicilia oltre 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia, invece, tempo asciutto ma cielo piuttosto nuvoloso a causa di una perturbazione che, sfilando al di là delle Alpi, lambirà il nostro Paese.

Dovremo attendere domani con uno sprint dell'alta pressione per il ritorno del tempo stabile e l'aumento delle temperature.

Allerta meteo gialla domani 16 febbraio in 4 regioni

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, è stata valutata per domani, mercoledì 16 febbraio, allerta gialla su settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Nord

Spesse velature in transito, ad eccezione delle aree confinali occidentali dove la nuvolosità risulterà più compatta con fenomeni associati, nevosi oltre i 1100 metri. Formazioni nebbiose su valpadana. Sole e nuvole sia a Milano che a Torino.

Centro

Cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni centrali peninsulari e nubi più estese sulla Sardegna con deboli rovesci associati. A Roma sole e nuvole, a Firenze, così come a Firenze.

Sud

Graduale miglioramento ad eccezione di Puglia meridionale, Calabria e Sicilia tirrenica dove prevalgono fino a sera condizioni di instabilità. Nevicate sui rilievi attorno ai 1.200 metri. A Palermo attesa la pioggia, a Napoli qualche nuvola

Temperature

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori, altrove venti per lo più deboli.