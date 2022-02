Maltempo, allerta meteo domani 16 febbraio per temporali: le regioni a rischio Ancora maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani mercoledì 16 febbraio. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla su 4 regioni del sud.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua insistere sull'Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani mercoledì 16 febbraio. La perturbazione di origine atlantica che sta imperversando da alcuni giorni sulla Penisola con temporali ,acquazzoni e anche neve, infatti, continua a fare sentire i suoi effetti sull'Italia anche se ora con maggiore insistenza al sud. Seppur in allontanamento verso sud est dopo aver colpito il centro nord, infatti, le precipitazioni sparse che la accompagnano insisteranno sule regini meridionali anche domani generando in alcuni casi un rischio idrogeologico e idraulico per alcuni settori. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani 16 febbraio valutando una allerta meteo gialla su 4 regioni del sud.

Allerta meteo gialla domani 16 febbraio in 4 regioni

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, è stata valutata per domani, mercoledì 16 febbraio, allerta gialla su settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel dettaglio l'avviso sul quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia per domani indicano un allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico sul versante tirrenico meridionale della Calabria, una allerta gialla per rischio idrogeologico sullo stesso settore calabrese, sui Bacini del Lato e del Lenne e nel Salento in Puglia, sulla Sicilia settentrionale e sula Campania. Infine è allerta gialla per rischio temporali sui settori già citati di Calabria Puglia e Sicilia.

Tutte le allerte meteo di domani 16 febbraio

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, mercoledì 16 febbraio. Ecco tutte le allerte meteo di domani

Per la giornata di domani, Mercoledì 16 febbraio 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico