Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 aprile: le regioni a rischio Il maltempo non ha ancora lasciato lo Stivale. La Protezione civile ha diramato per venerdì 19 aprile un avviso di allerta meteo gialla per temporali su diverse regioni del Sud Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Lo scenario meteorologico sull'Italia resta fortemente instabile: tra piogge e temporali, neve in montagna, grandinate e vento freddo, il maltempo non lascia ancora lo Stivale.

Il calo delle temperature di questi giorni è ormai diffuso ed evidente, soprattutto dopo il caldo anomalo della scorsa settimana che ha ceduto il passo ad un clima molto più vicino alla norma (in alcuni casi sotto le medie stagionali di 2/4 gradi) del periodo.

Uno scenario nel quale si colloca l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile: un'allerta meteo gialla è stata diramata per diverse regioni del sud Italia per domani 19 aprile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nello specifico, le regioni interessate dall'avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico diramato dalla Protezione civile per domani, venerdì 19 aprile, sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 19 aprile

In mattina schiarite nelle regioni settentrionali, in estensione al mattino anche alla Toscana e al Lazio. Nuvoloso altrove con precipitazioni sparse sul medio adriatico, al Sud e in Sicilia; possibili temporali nel nord della Sicilia e neve fino a mille metri circa sui rilievi abruzzesi e molisani.

Nel pomeriggio schiarite diffuse anche nel resto del Centro e in Sardegna, ancora precipitazioni sparse al Sud con possibili rovesci o isolati temporali tra Messinese, Calabria e Salento.

In serata migliora nel Meridione. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, stabili o in lieve rialzo altrove. Ancora ventoso al Centro-Sud, specie nelle Isole.