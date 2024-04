Fortissima grandinata in Veneto: rallentamenti e disagi in A4. Le strade sono completamente bianche Fitte e abbondanti grandinate hanno colpito nella tarda mattinata di oggi, 18 aprile, specialmente la provincia di Vicenza. Orgiano e Brendola tra le località più colpite. La grandinata ha completamente imbiancato il paesaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un'improvvisa grandinata ha colpito le province di Vicenza e Verona questa mattina, giovedì 18 aprile 2024, intorno alle 12, causando importanti disagi alla circolazione stradale, in particolare sull’autostrada A4 nel tratto tra i due capoluoghi veneti, all’altezza di Montecchi.

Colpita soprattutto la zona di Brendola, come si vede nel video. Anche nella zona di Poiana Maggiore sono state segnalate situazioni di potenziale pericolo per le auto visto l'enorme manto bianco che si è formato sulla strada. Grandine anche nella zona di Tezze sul Brenta, Rosà e nell'area di Bassano del Grappa.

La grandinata, inizialmente mista ad acqua ma poi "secca", ha completamente imbiancato il paesaggio.

In casi come questi, gli esperti consigliano massima prudenza, suggerendo di ridurre la velocità e di mantenere una distanza di sicurezza maggiore tra i veicoli. Non è da escluso l'utilizzo di spazzaneve per liberare la strada.

Ad ogni modo la grandine non ha causato danni significativi oltre ai già citati problemi alla viabilità. Va però detto che oltre alla grandine, questa mattina si sono verificate anche due trombe marine a largo di Albarella, in provincia di Rovigo.

Il maltempo di queste ore è frutto del nuovo impulso di aria fredda che ha favorito un vortice di bassa pressione. Una perturbazione che sta dunque portando instabilità diffusa, con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, su Prealpi centro-orientali, bassa Val Padana, Liguria e gran parte del settore peninsulare, specie su zone interne, Toscana e Puglia.