Violenta grandinata in Friuli, chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade: traffico in tilt sull’A4

Il maltempo si è abbattuto con temporali e una violenta grandinata sulla Bassa Friulana da San Giorgio di Nogaro a Nimis passando per Pocenia. Danni all’agricoltura e traffico in tilt sull’A4 dopo che il manto stradale è stato imbiancato dai chicchi.

Immagini da Facebook.

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, intorno alle 16 sul Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle zone della Bassa, da San Giorgio di Nogaro a Nimis passando per Pocenia. Il maltempo ha portato con sé non solo i temporali ma anche la grandine, con chicchi grandi tra i due e i cinque centimetri, che hanno imbiancato molte strade dell'area, come hanno confermato le immagini condivise sui social da numerosi utenti.

Attorno alle 16, hanno spiegato i meteorologi dell'Arpa, si è sviluppato un temporale che in breve tempo ha acquisito energia che ha prodotto una grandinata. A ciò si è associato un forte vento. Per fortuna, il temporale, seppur di forte intensità, è durato poco, circa 15 minuti, prima di spostarsi verso la zona di Marano. Ma i disagi sono stati vari.

Particolari criticità – come riporta Il Gazzettino – si sono registrate lungo il tratto dell'autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, dove la grandine ha imbiancato il manto stradale, riducendo sensibilmente la visibilità e costringendo i veicoli a rallentare fino al blocco totale della circolazione.

Il sindaco di Pocenia, Debora Furlan, ha spiegato che "è stata una grandinata intensa, con danni significativi sulla campagna, distruggendo i raccolti di un’intera annata e creando gravi danni anche al campo sportivo dove è in corso il Torneo dei borghi. Problemi anche alla viabilità comunale". Alcune immagini circolate sui social mostrano strade ricoperte dal ghiaccio, alberi piegati e campi allagati. Solo a Pocenia sono caduti in breve tempo 25 millimetri di pioggia.