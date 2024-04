Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 22 aprile: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Inizio di settimana all'insegna del maltempo su parte dell'Italia. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 22 aprile, su settori di alcune regioni dove persistono freddo e temporali dopo la breve parentesi estiva dei giorni scorsi.

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata dichiarata per domani allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori dell'Emilia Romagna, per rischio temporali sulle Marche e per rischio idrogeologico su Emilia Romagna e Lombardia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, i settori interessati dall'allerta meteo domani, lunedì 22 aprile, sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulic/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Meteo, le previsioni per domani 22 aprile

Insiste sull'Italia l'ondata di freddo che nel weekend si è fatta sentire in tutta Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 22 aprile, ci sarà pioggia battente accompagnata da temperature fredde, ben al di sotto della media stagionale, specialmente al Nord: i valori massimi attesi vanno infatti da 4 a 7 gradi del nord-ovest e da 10 a 13 del nord-est. Tornerà anche la neve fino a bassa quota, dalle Alpi alle colline, specialmente sulle regioni di nord-ovest.