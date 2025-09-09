“Presa per i capelli e colpita al viso, mi perseguita da 10 anni”: parla la 42enne accoltellata dall’ex marito

“Stavo conteggiando i soldi in cassa del bar, improvvisamente l’ho visto avvicinarsi al bancone, dai pantaloni gli usciva il coltello e dopo si è avventato su di me”. Il racconto di Ferdinanda, la 42enne di Marostica che pochi giorni fa è stata accoltellata dall’ex marito. La donna è stata intervistata dal programma Mediaset “Dentro la notizia”.

La donna accoltellata dall’ex compagno a Marostica intervistata da "Dentro la notizia".

"Stavo conteggiando i soldi in cassa del bar, improvvisamente l’ho visto avvicinarsi al bancone, dai pantaloni gli usciva il coltello, e dopo si è avventato su di me".

Inizia così il racconto di Ferdinanda, barista 42enne di Marostica (provincia di Vicenza) che pochi giorni fa è stata accoltellata sul posto di lavoro dall'ex marito. La donna è stata intervistata durante la puntata di oggi, martedì 9 settembre, del programma Mediaset “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi.

"Ho messo le braccia in avanti d’istinto e volevo scappare nell’altra sala dove potevano aiutarmi le persone che stavano giocando. Mentre stavo andando di là mi ha preso per i capelli e mi ha accoltellato al viso", ha ricordato la donna ripercorrendo i terribili momenti dell'aggressione.

"Posso dire che mi sento miracolata, posso solo ringraziare la signora Roberta che mi ha aiutato perché senza di lei non so dove sarei ora", ha detto ancora la 42enne parlando della cliente del locale intervenuta per salvarla dalla violenza dell'ex marito.

"Ha tentato di proteggermi, mi ha messo dietro di lei, mi ha nascosto dietro le macchine e si è messa davanti a me quando ha visto che ero tutta insanguinata e che non stavo bene. – aggiunge – Mi ha protetta dall’inizio. Roberta ha rischiato. Lui le diceva di togliersi che sennò l’avrebbe ammazzata. Lei gli ha parlato ed è riuscita a calmarlo, è stata brava in questo".

L'uomo, un operaio di 45 anni, è accusato di tentato omicidio, oggi è stato convalidato l'arresto. Il 45enne ha anche rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al giudice.

Come ha spiegato la 42enne, è da oltre 10 anni che l'uomo continua a tormentarla. "Ho fatto tante denunce, è stato anche arrestato, è uscito e ha continuato a importunarmi. È un’ossessione, non si è mai rassegnato alla separazione. Non ho mai voluto un euro da lui, volevo solo che mi lasciasse in pace".

G.B., queste le iniziali dell'ex marito, ha infatti già scontato una condanna a due anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Nel 2021 la 42enne lo aveva denunciato e le indagini avevano portato all'arresto e alla reclusione.

"Mi ha tirato anche dell’acqua bollente addosso (causandole ustioni di secondo grado in varie parti del corpo, ndr). Mio figlio ha denunciato direttamente il padre perché non ne poteva più di vedere come mi trattava. Lui non ha mai accettato che l’avessi lasciato, era ossessionato e voleva farmela pagare", racconta ancora la donna.

"Dopo il carcere ha avuto gli arresti domiciliari e mi ha scritto che voleva vedermi. Dopo che ha finito gli arresti domiciliari, ha continuato a importunarmi. È venuto qui, ha minacciato i miei genitori dicendo che ce l’avrebbe fatta pagare. Voglio giustizia per me – conclude la 42enne – e per tutte le altre donne a cui dico di denunciare, di avere il coraggio".