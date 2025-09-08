Attualità
Accoltellata dall’ex marito mentre lavora al bar, la mamma: “Ha perso un occhio. Le nostre denunce ignorate”

La mamma della 42enne di Marostica accoltellata dall’ex marito nella serata di sabato mentre lavorava come barista ha dichiarato ai microfoni di “Dentro La Notizia” di aver denunciato più volte le aggressioni dell’uomo. “Adesso lei non vede più da un occhio. Abbiamo denunciato più volte ma non siamo stati ascoltati. Senza l’intervento della cliente, mia figlia sarebbe morta”.
A cura di Gabriella Mazzeo
A 42 anni è stata accoltellata dall'ex marito mentre lavorava. La donna, barista di Marostica (Vicenza), è stata salvata per miracolo dall'intervento di una cliente, ma ha perso l'uso di un occhio. La 42enne deve purtroppo fare i conti anche con cicatrici su tutto il corpo e un braccio ingessato.

"Abbiamo fatto denunce su denunce, ma sono rimaste inascoltate" ha sottolineato la madre della 42enne ai microfoni della trasmissione Dentro la Notizia, di Gianluigi Nuzzi. "L'ex marito non è nuovo a queste aggressioni. Due anni fa le aveva rovinato il viso con l'acqua bollente e ha scontato solo tre mesi di carcere". Secondo quanto ha raccontato la mamma della 42enne, una volta uscito dal carcere l'uomo sarebbe tornato a perseguitarla.

"Adesso l'ha sfregiata. Lei viveva da tempo con la paura di andare a lavorare, si guardava attorno ogni volta che usciva di casa. Più volte siamo andati a prenderla di notte perché non si sentiva al sicuro. La legge non l'ha protetta" ha concluso la madre della donna. "Ha paura, continua a rivivere quella scena terribile. I suoi figli hanno visto le ferite che ha riportato in faccia e piangono in continuazione. Hanno già conosciuto la violenza del padre ma non si aspettavano di arrivare a tanto".

La furia dell'uomo è stata fermata dal pronto intervento di una cliente che non ha esitato a mettersi davanti all'aggressore per proteggere la 42enne. Nella serata di sabato, infatti, intorno alle 22.50, l'uomo si è presentato armato nel bar di Marostica. Con un coltello da cucina nascosto nei jeans, si è avvicinato all'ex moglie che ha prima cercato di allontanarlo e poi è stata colpita da una serie di fendenti al busto.

L'aggressore ha ferito la 42enne anche al volto e alle braccia, dandole calci e pugni. Fortunatamente, una cliente è riuscita a offrirle riparo dietro alcune slot e si è frapposta tra lei e l'aggressore. La donna non ha ceduto neppure davanti alle minacce con il coltello, allertando subito i carabinieri.  "Se lei non fosse intervenuta, oggi mia figlia sarebbe morta. Altri uomini presenti si sono voltati dall'altra parte e questo fa male" ha ribadito la madre della vittima.

L'uomo è stato arrestato poco dopo dalle forze dell'ordine. Alla vista dei militari, infatti, il 45enne ora in arresto ha gettato l'arma e non ha opposto resistenza al fermo. La violenza dell'aggressione è stata tale da spezzare la lama del coltello da cucina: la punta sarebbe rimasta conficcata nel gomito sinistro della barista.

"Lo Stato deve fare di più – ha sottolineato la mamma della donna – non si può andare avanti così. Queste persone non hanno paura di niente, continuano a essere una minaccia anche dopo condanne e divieti di avvicinamento. Le donne devono essere protette".

